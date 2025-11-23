Neue Zähne: Diesen aufwendigen Schritt geht Knossi jetzt

Knossi (39) hat in einem Twitch-Livestream spannende Neuigkeiten mit seinen Fans geteilt: Anfang Dezember steht für den Entertainer ein großer Schritt an, er bekommt eine komplett neue Kauleiste. Der Twitch-Star, der Millionen Follower mit seiner unverkennbaren Energie begeistert, erklärte, dass dafür zunächst seine alten Zähne abgeschliffen werden. "Verabschiedet euch von den Goldzähnen", scherzte Knossi in gewohnt lockerer Manier und fügte hinzu: "Ich kriege die Zähne wirklich abgeschliffen wie ein Vampir." Ein Provisorium soll die Übergangszeit überbrücken, bis die endgültigen Zähne fertiggestellt sind.

Der Grund sei ein lästiges Problem, das ihn schon länger beschäftigt: "Es ist überall Stahl drin, es ist alles unecht", erklärte er. Dann beschrieb der Streamer, der schon als Kind davon träumte, Entertainer zu werden, was ihn erwartet: "Es werden nur noch so Stumpen rausgucken. Dann kriege ich ein Provisorium drauf und die neuen Zähne werden über zwei bis fünf Nächte gebaut und gefräst", so Knossi im Livestream weiter. Brisant ist der enge Takt mit dem TV-Termin: Die endgültige Kauleiste soll erst am Vorabend von Wer weiß denn sowas? eingesetzt werden.

Zähne scheinen ein zentrales Thema im Streaming-Bereich zu sein, denn bereits im Jahr 2022 ließ sich auch Knossis Kollege MontanaBlack (37) sein Gebiss erneuern. Anders als bei Knossi war der Eingriff bei ihm jedoch mit erheblichen Beschwerden verbunden, wie er damals berichtete. Über die Jahre hat Knossi nicht nur seinen Status als König des Internets zementiert, sondern auch immer wieder persönliche Einblicke in sein Leben gewährt, die seine Community besonders schätzt. Ob mit neuen Zähnen oder alten – seine Fans dürften sich sicher sein, dass seine Begeisterung für Unterhaltung ungebrochen bleibt.

Imago Knossi im Juli 2025

Imago Knossi, Juni 2025

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025