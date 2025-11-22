Nikola Grey wütet: Kim Virginia stellt sich "als Opfer" dar

In den vergangenen Wochen war es still um Nikola Grey (29), ehemals Glumac. Nachdem der Realitystar plötzlich und scheinbar ohne Vorwarnung aus seiner Wahlheimat Dubai verschwand und seine Frau Kim Virginia (30) zurückließ, meldete er sich vor einigen Tagen. Konkrete Infos, was vorfiel, gab er bisher aber nicht preis. Nun stellt Nikola sich in einem Instagram-Q&A den Fragen seiner Follower – dabei schoss er auch heftig gegen Kim. "Ich habe die Ehe nicht aufs Spiel gesetzt! Kim war das!", stellt er zunächst klar. Laut ihm verdrehe die Influencerin die Tatsachen: "Sie dreht es andersherum und stellt mich als den Bösen hin und sich selbst als Opfer. Dass sie sich das nach ihrem Verhalten überhaupt traut, ist für mich einfach ohne Worte."

Weiter erzählt Nikola, dass er von Dubai nach Deutschland zurückflog und sich dort eine Wohnung suchte. Danach ging es zu seiner Familie nach Serbien: "[Ich] bin jetzt bei meiner Familie, die mich lieben, mich glücklich machen und loyal sind!" Dabei betont er vor allem die Loyalität. Das scheint ein Aspekt zu sein, der ihm in der Ehe mit Kim fehlte. Inwiefern, möchte er aber noch nicht verraten: "Ich kann aus verschiedenen Gründen gerade noch nicht alles auspacken, wie ich will, aber sagen wir so: Heutzutage eine loyale Frau zu finden, ist nicht einfach." Auch seinen Ehering trage er schon länger nicht mehr – das beantworte für Nikola auch die Frage, ob er die Ehe annullieren lassen will. Das Kapitel mit Kim scheint für ihn abgeschlossen zu sein.

Zeitgleich ist Kim mit den drei Dalmatiner-Welpen, die das Ex-Paar sich gerade erst nach Hause holte, alleine. Zwischenzeitlich hatte es aber den Anschein, dass die 30-Jährige gar nicht so alleine ist. An ihrem Jahrestag mit Nikola klagte Kim zunächst noch, diesen alleine verbringen zu müssen – doch dann teilte sie einen riesigen Blumenstrauß aus roten Rosen, der ihr geschickt wurde. Ihren Followern erklärte sie, der Strauß sei nicht von Nikola. Also blieb für viele nur ein neuer Mann. Das dementierte Kim allerdings wenig später. Nikola scheint da aber anderer Meinung zu sein: "Sie hat jetzt oft genug etwas gegen mich gesagt, aber von wem die Rosen sind, darüber redet sie auf einmal nicht, klar. Mit mir verheiratet sein, aber die Rosen von einem anderen Mann annehmen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025