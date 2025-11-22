Kandidatin Lydia lehnt 5.500 Euro bei "Gefragt – Gejagt" ab

Ein riskanter Moment bei Gefragt – Gejagt sorgte für offene Münder: In der neuen Folge der Quizshow trat das Team aus Lydia Saul, Steffen Haß, Olaf Keller und Lea Freff gegen Jäger Sebastian Klussmann an – und lieferte zunächst eine starke Leistung ab. Nach einer flotten Schnellraterunde brachte die Vierergruppe den Star-Quizzer mehrfach ins Wanken. Doch als es ernst wurde, entschied sich Lydia überraschend gegen den großen Wurf. Statt für ihre erspielten 5.500 Euro ins direkte Duell zu gehen, wählte sie die Sicherheitsvariante mit extra Vorsprung – und spielte nur um fünf Euro. Bitter: Sie gewann ihr Duell souverän, doch die 5.500 Euro waren in dem Moment passé. Moderator Alexander Bommes (49) kommentierte das Geschehen sichtlich baff und schaute genauer hin, wie das Team weiter taktiert.

Die Strategie-Frage spitzte sich weiter zu, denn auch Olaf wählte kurz darauf die Minimalstufe und trat – ganz wie Lydia – nur um fünf Euro an. Alexander rang um Worte, als klar wurde: Theoretisch könnte das Finale mit läppischen zehn Euro starten. Zum Glück setzte Steffen ein Ausrufezeichen. Der Kandidat griff beherzt zur Top-Stufe und holte die vom Jäger angebotenen 20.000 Euro ins Team. Lea dagegen musste zwischenzeitlich die Segel streichen und verpasste das Finale. Zu dritt zeigten Lydia, Olaf und Steffen dann erneut Nervenstärke, zogen gemeinsam durch und machten den Sack zu. Das Ergebnis: ein Finalsieg und am Ende 20.010 Euro auf der Team-Uhr. Ein Erfolg – aber mit deutlichem Beigeschmack, denn angesichts der starken Einzelauftritte hätte locker mehr drin sein können.

Erst vor zwei Wochen lief es bei "Gefragt – Gejagt" für ein anderes Team ganz anders. Damals dominierten Jan-Niklas Fuchs, Petra Folkersma und Carolin Küßner ihre Runde und erspielten stolze 29.500 Euro. Doch dann platzte im Finale der Traum vom großen Gewinn, als ausgerechnet eine scheinbar einfache Popkultur-Frage zur Stolperfalle wurde. Gesucht war der "Stan" aus dem Marvel-Universum – und Jan-Niklas lag mit der riskanten Antwort "Smith" daneben. Der wertvolle Betrag blieb so beim Sender.

