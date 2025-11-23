Joe Swash erlebt magische Zeit mit Sohn bei "Harry Potter"

Joe Swash nahm sich eine seltene Auszeit ohne seine Ehefrau Stacey Solomon (36) und besuchte mit ihrem gemeinsamen Sohn Rex die exklusive Vorschau von "Hogwarts in the Snow" bei der Warner Bros. Studio Tour London. Das Event fand am Dienstag statt und verwandelte die ikonischen Harry-Potter-Kulissen in eine magisch verschneite Winterlandschaft. Zu den Highlights gehörte die Große Halle, die wie beim Weihnachtsball in "Harry Potter und der Feuerkelch" festlich dekoriert war. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, präsentierte sich Joe, der in einem lässigen Ensemble mit grauer Wolljacke und zerrissenen schwarzen Jeans gekleidet war, dabei, wie er den fünfjährigen Rex liebevoll umarmte.

Das feierliche Event zog außerdem zahlreiche andere prominente Gäste an. Die Sängerin Kimberley Walsh (44) erschien ebenfalls mit ihren Kindern, während Ferne McCann (35) den Abend mit ihrer Tochter Sunday genoss. Heidi Range (42) beeindruckte in einem auffälligen pinken Mantel, und Laura Whitmore punktete mit einer stilvollen Pelz-Suède-Kombination. Auch bekannte Gesichter wie der Moderator Mark Bonnar, die Schauspielerin Vanessa Feltz und Musiker Tom Fletcher (40) mit Ehefrau Giovanna machten den Abend zu einem Staraufgebot. Alle konnten die magische Atmosphäre vor einer beeindruckenden Eisfigur bewundern.

Abseits des roten Teppichs hat Joe kürzlich ein neues Solo-Projekt angekündigt, das eine Herzensangelegenheit für ihn ist. In der BBC-Doku "Joe Swash: Britain’s Young Dads" widmet er sich den Geschichten junger Väter in Großbritannien. Joe erklärte gegenüber The Sun, wie beeindruckend es sei, die Männer hinter den Statistiken kennenzulernen und deren Einsatz für ihre Familien zu sehen. Die Doku gibt ihm die Möglichkeit, über seine persönliche Reise als junger Vater zu reflektieren und wichtige Gespräche über männliche Rollenbilder und die Herausforderungen der Vaterschaft zu führen.

Getty Images Joe Swash, britischer Schauspieler

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern im Dezember 2024

Getty Images "Harry Potter"-Themenwelt in den Universal Studios in Orlando