Harry Potter & GOT: Netflix plant Übernahme von Warner Bros.

Netflix steht kurz davor, einen bahnbrechenden Deal abzuschließen: Der Streaming-Gigant hat im Wettbewerb um die Übernahme von Warner Bros. Discovery offenbar das erfolgreichste Angebot unterbreitet und geht nun in exklusive Verhandlungen, wie Deadline berichtet. Der Fokus des Deals liegt auf großen Namen und Inhalten: Neben den Warner Bros. Studios und dem Streamingdienst HBO Max stünden Franchises wie Harry Potter, Der Herr der Ringe, das DC-Universum und Game of Thrones auf dem Spiel. Netflix soll laut Bloomberg bis zu 30 US-Dollar pro Aktie geboten haben, ergänzt durch eine Absicherungszahlung von fünf Milliarden Dollar.

Noch bleibt unklar, welche Auswirkungen dieser Kauf auf die Kino- und Streaming-Landschaft haben könnte. Kritiker befürchten eine stärkere Monopolisierung Hollywoods, was Vielfalt in der Branche gefährden könnte. Auch die Kosten für Abonnenten könnten durch diesen finanziellen Kraftakt steigen. Zudem wird erwartet, dass der Deal kartellrechtliche Hürden überwinden muss. Für die Kinobranche bleibt zudem offen, ob Netflix die bisherige Praxis der begrenzten Kinofenster beibehält oder möglicherweise langfristige Kinoverträge eingeht. Netflix befindet sich damit auf neuem Terrain, konzentrierte sich das Unternehmen bislang vor allem auf Eigenproduktionen.

Netflix hat diesen potenziellen Meilenstein in einer langen Erfolgsgeschichte erreicht: Was einst als Verleihservice für DVDs begann, entwickelte sich in weniger als zwei Jahrzehnten zum führenden Streaming-Anbieter weltweit. Mit über 300 Millionen zahlenden Kunden hat das Unternehmen einen Wert von 437 Milliarden US-Dollar erreicht – weit mehr als Branchenriesen wie Disney. Sollten die Fusion und geplante Integration mit HBO Max erfolgreich sein, könnte dies Netflix endgültig als dominierende Macht in der Unterhaltungsindustrie festigen. Fans von Franchises wie "Harry Potter" oder "Game of Thrones" könnten sich schon bald auf exklusive Inhalte unter dem Netflix-Banner freuen.

Getty Images Leinwand mit Netflix Logo

Frederick M. Brown / Freier Fotograf (Getty) Casey Bloys

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

