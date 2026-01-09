Das ist die neue Serie von den "Stranger Things"-Machern

Das Finale von Stranger Things schon geschaut? Kein Grund für Tränen (und Entzugserscheinungen). Denn: Matt Duffer und Ross Duffer (41) bringen 2026 frischen Nervenkitzel zu Netflix – und zwar gleich mehrfach. Im Mittelpunkt steht "The Boroughs", eine neue Serie, die in einer ruhigen Seniorensiedlung spielt. Hier wird eine eingeschworene Gruppe älterer Nachbarinnen und Nachbarn zur letzten Verteidigungslinie gegen eine unheimliche Bedrohung. Während "Stranger Things: Tales from '85" als Animations-Spin-off lockt, setzen die "Stranger Things"-Macher hier als ausführende Produzenten auf ein ungewöhnliches Heldenteam, das sich einer Macht stellt, die ihnen das Teuerste rauben will: Zeit. Geplant sind acht Episoden, angesiedelt ist die Geschichte in New Mexico.

Der Cast von "The Boroughs" liest sich wie das Who's Who von Hollywood! Alfred Molina (72), bekannt aus "Spider-Man: No Way Home", schlüpft laut Deadline in die Rolle des Sam, während Oscar-Preisträgerin Geena Davis (69) als Renee brillieren wird. Alfre Woodard, Denis O'Hare und Clarke Peters komplettieren das Ensemble der unwahrscheinlichen Helden. Doch auch jüngere Stars wie Jena Malone (41) und Rafael Casal bringen frischen Wind in die Seniorensiedlung. Die Duffer-Brüder schwärmen bei Netflix bereits jetzt von ihrem neuen Projekt und der "liebenswerten Gruppe von Außenseitern." In einem Statement betonen sie: "Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch ihnen auf einem Abenteuer anschließt, das abwechselnd beängstigend, lustig und tief bewegend ist." Showrunner sind Jeffrey Addiss und Will Mathews, die mit "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" bereits Fantasy-Erfahrung gesammelt haben und auch an "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" mitwirkten. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Doch die gute Nachricht: Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen – Serienfans müssen also nicht mehr allzu lange warten.

Hinter den Kulissen bleibt es persönlich: Matt Duffer und Ross Duffer arbeiten seit Jahren als eingespieltes Duo, das seine Stoffe gern mit Nostalgie, Freundschaftsdynamik und klaren Figurenbeziehungen auflädt. Für "The Boroughs" bedeutet das eine neue Perspektive auf Zusammenhalt, Alltag und Nachbarschaft. Bill Pullman (72) und Geena Davis haben bereits in Interviews der Vergangenheit betont, wie wichtig ihnen Ensemblearbeit ist; genau diese Energie dürfte das Projekt tragen. Und für Fans der "Stranger Things"-Welt klingt die Mischung aus Mystery, Gemeinschaftsgeist und leisen Horror-Tönen wie ein Wiedersehen mit vertrauten Gefühlen – nur eben in einer anderen Lebensphase.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Geena Davis und Bill Pullman gehören zum Cast von "The Boroughs"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

Anzeige