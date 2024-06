So süß ehrt Stacey Solomon ihren Mann Joe Swash zum Vatertag

Am Sonntag stand in den USA ein ganz besonderer Tag im Kalender: der Vatertag. Stacey Solomon (34) nutzte diesen Anlass, um ihren Fans auf Instagram einige persönliche Eindrücke von dem Ehrentag zu teilen. Zusammen mit ihrem Mann Joe Swash und ihrer Patchworkfamilie unternahm die Sängerin einen Ausflug zum Strand. "Ratet mal, wer sie alle aus dem Netz holen musste, weil jemand zu ängstlich war? "Toller Fang, Joe – wie Rex sofort seine schlammigen Hände an meinem Pullover abwischt", witzelt die Beauty in einem Video, in dem sie mit einer Krabbe hantiert.

Damit aber noch nicht genug: Die 34-Jährige postet zudem ein niedliches Video, das Erinnerungen mit Joe und den Kindern festhält. "Du bist der unglaublichste Vater. Wir sind die Glücklichsten", schwärmt Stacey im Netz. Im Interview mit OK! verriet die Beauty zuletzt, wie gerührt ihr Ehemann jedes Mal aufs Neue von dieser süßen Geste sei: "Jedes Jahr mache ich für Joe ein Vatertagsvideo und er weint jedes Mal."

Stacey und Joe hatten sich im britischen Dschungelcamp kennengelernt. Seit Januar 2016 sind die Musikerin und der Schauspieler offiziell zusammen. Er brachte einen Sohn und sie zwei Söhne aus früheren Partnerschaften mit in die Beziehung. Im Dezember 2020 verkündeten sie ihre Verlobung – im Juli 2022 war es dann so weit, während einer kleinen Zeremonie in Essex gab sich das Paar das Jawort. Die Geburt ihrer drei gemeinsamen Kinder machte ihr Liebesglück schließlich perfekt.

