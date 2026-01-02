Alan Rickman rettete Snapes Todesszene in "Harry Potter"

Alan Rickman (†69) kämpfte am Set der Harry Potter-Reihe leidenschaftlich für den Erhalt einer der emotionalsten Szenen der gesamten Filmserie. Der Schauspieler, der den Zauberer Severus Snape verkörperte, widersetzte sich einer Entscheidung des Regisseurs David Yates (62) während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2". Der Filmemacher hatte zunächst geplant, dass Snapes Tod durch den tödlichen Fluch Avada Kedavra, gewirkt von Voldemort, schnell und unpersönlich vonstattengeht. Doch Alan war entschlossen, dies zu verhindern, da dadurch die tiefgreifende Abschiedsszene zwischen Snape und Harry verloren gegangen wäre.

In seinem Tagebuch schrieb der Filmstar laut Comicbook.de über den Streit und nannte die Idee des schnellen Todes "unverständlich". Auch seine Ehefrau Rima Horton, die ebenfalls ein Fan der Buchvorlage war, stimmte seiner Kritik zu. Rima betonte, dass Snapes Tod durch den Fluch keine Gelegenheit für das bedeutsame Gespräch mit Harry gelassen hätte. Letztlich setzte Alan sich durch: Der Film behielt die emotionale Szene, in der Snape sterbend seine Erinnerungen preisgibt und damit seine wahre Motivation offenbart – die unerschütterliche Liebe zu Harrys Mutter, Lily. Für die Fans ein unverzichtbarer Moment, der tiefe Einblicke in Snapes Seele gewährte.

Das war allerdings nicht das einzige Mal, dass Alan seine persönliche Note in die Drehbücher einbrachte. Auch am Set von "Robin Hood – König der Diebe" zeigte der Schauspieler, wie sehr er sich für glaubwürdige und unterhaltsame Dialoge einsetzte. Das ursprüngliche Skript empfand Alan als so schlecht, dass er kurzerhand den Drehbuchautor Peter Barnes ins Boot holte. "Ich sagte: 'Würdest du dir das Skript ansehen? Denn es ist schrecklich. Ich brauche ein paar gute Dialogzeilen'", erinnerte sich Alan laut The Times an die turbulente Zeit. In einem Fast-Food-Restaurant feilte das Duo heimlich an bissigen Sprüchen für den Sheriff von Nottingham – mit Erfolg. Alans Auftritt wurde zum Highlight des Films und brachte ihm sogar einen BAFTA Award ein.

Imago Alan Rickman bei der Premiere von "Nobel Son" im Egyptian Theatre in Hollywood, 2. Dezember 2008

Imago Alan Rickman in "Harry Potter and the Order of the Phoenix" als Severus Snape

Imago Alan Rickman bei einem Auftritt im Jahr 2011