Alan Rickman schnauzte "Harry Potter"-Kollegen wie Snape an

Alan Rickman (†69) bleibt als der finstere Severus Snape aus den Harry Potter-Filmen unvergessen – nicht nur für Zuschauer, sondern auch für seine Schauspielkollegen. Wie Tom Felton (38), der in den Filmen die Rolle des Draco Malfoy spielte, in einem Instagram-Video zu seinen Memoiren "Beyond the Wand" verriet, hatte Alan am Set eine eindringliche Warnung für ihn. "Treten Sie verdammt noch mal nicht auf meinen Mantel", schnauzte der erfahrene Schauspieler Tom an.

Hintergrund der Szene war eine Einstellung in der Großen Halle von Hogwarts, bei der der Regisseur die Darsteller aufforderte, besonders dicht beieinander zu stehen. Schon beim ersten Versuch war Tom unabsichtlich auf Alans langen, am Kragen befestigten Mantel getreten – sehr zum Ärger seines Kollegen. "Er drehte sich um und warf mir einen Blick zu, den man niemals sehen möchte", sagte Tom. Beim nächsten Versuch trat ein anderer Darsteller auf den Mantel. Erleichterung für Tom – doch Alans Worte brannten sich ein: "Das hat mich quasi entlastet, aber ich werde niemals diese Worte vergessen: 'Treten Sie verdammt noch mal nicht auf meinen Mantel'", sagte Tom schmunzelnd.

Alans Hingabe zur Schauspielerei und seine Fähigkeit, selbst abseits der Kamera in seiner Rolle zu bleiben, hinterließen bleibenden Eindruck. Die Anekdote zeigt, wie sehr er in der Figur des Severus Snape aufging, den er in allen acht Filmen verkörperte. Privat war der britische Schauspieler, der 2016 verstarb, bekannt für seine scharfe Intelligenz und seinen oftmals trockenen Humor.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Alan Rickman in "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Anzeige Anzeige

ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alan Rickman