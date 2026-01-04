Jason Isaacs knockte sich bei "Harry Potter"-Dreh selbst aus

Jason Isaacs (62), bekannt als Lucius Malfoy in der Harry Potter-Filmreihe, teilte bei einer FanExpo in Denver eine skurrile Anekdote vom Set. Während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" unterlief ihm ein peinliches Missgeschick: In einer Szene entschied er sich spontan, den tödlichen Zauberspruch "Avada Kedavra" einzusetzen, obwohl dies ursprünglich nicht vorgesehen war. Der Fehler blieb den Fans nicht verborgen und führte dazu, dass Jason etliche Beschwerden von empörten Anhängern erhielt. "Als der Film dann ein Jahr später rauskam, haben mir 100.000 Leute geschrieben: 'Du wolltest Harry Potter umbringen!'", erzählte Jason laut Collider.

In besagter Szene trickst Harry Lucius aus und macht Dobby damit zu einem freien Elfen. Daraufhin reißt Lucius wutentbrannt seinen Zauberstab hoch. "Jemand meinte: 'Du solltest einen Zauberspruch sprechen' und ich dachte nur: 'Ich kenne gar keine Zaubersprüche!'", erklärte Jason. Also fragte er in die Runde. "Da waren Caterer, einer hielt ein Mikrofon und dann war da dieser eine Typ, und der sagt: 'Na ja, es gibt da einen: Avada Kedavra'." Gesagt, getan – und schon hatte der Todesser den schlimmsten aller Flüche auf den Lippen. Doch schlussendlich wird Harry von Dobby gerettet, der Lucius meterweit nach hinten schleudert. Beim Teil des Stunts, den Jason selbst ausführen durfte, prallte sein Kopf so heftig gegen eine Wand, dass er sich beinahe eine Gehirnerschütterung zuzog. "Es war Tag zwei am Set. Ich war noch nicht so richtig mit allem vertraut. Ich war ein bisschen übermotiviert. Und hab mich selbst ausgeknockt", scherzte er.

Solche Blessuren begleiten den Briten nicht zum ersten Mal: Auch abseits von Hogwarts hat der Schauspieler ein Händchen für unglückliche Begegnungen mit harten Oberflächen. Im Podcast "Literally! With Rob Lowe" berichtete Jason, wie er sich beim Dreh von "The White Lotus" auf einer Luxusjacht in Thailand an einer Glasscheibe den Kopf stieß. "Ich bin einfach in ein Fenster gesprungen und habe mir den Kopf angeschlagen, bis ich ohnmächtig wurde", scherzte der Brite. Bei einer weiteren Szene stürzte er in einen leeren Pool und landete unsanft auf einer Statue.

Anzeige Anzeige

Imago Jason Isaacs als Lucius Malfoy in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige

Dobby der Hauself aus "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Isaacs, August 2025