Toxisch? Kourtney Kardashian verlässt Kims Abschlussfeier

Familienwirbel bei den Kardashians: Kourtney Kardashian (46) verließ die Überraschungsfeier zu Kim Kardashians (45) Abschluss im Law Office Study Program deutlich früher als geplant – und das sorgte für Zündstoff. Die Party, die in Los Angeles stattfand, feierte Kims nächsten Schritt auf ihrem Juraweg. Doch nach rund einer Stunde stieg Kourtney ins Auto, um zu Hause ihren Sohn Rocky zu stillen. "Ich bin auf einem Still-Zeitplan", erklärte Kourtney in der aktuellen Folge von The Kardashians. Maximal vier Stunden wolle sie ihr Baby allein lassen. Zusätzlich ärgerte sie die Sitzordnung: Statt neben Kim saß sie, wie sie schildert, am Tischende neben der Anwältin der Familie – ein Platz, der ihre Laune nicht hob.

Hinter den Kulissen kochte es weiter. Kourtney hatte sich nach eigenen Worten verspätet, weil sie gleichzeitig Nägel machen, stillen, Haare stylen und sich fertigmachen musste. Die Anfahrt habe sie eineinhalb Stunden gekostet, der Aufenthalt eine Stunde, die Rückfahrt noch einmal eine. Khloé Kardashian (41) gefiel Kourtneys Abgang gar nicht. In der Folge wirft sie ihr "Mom-Shaming" vor, nachdem Kourtney spitz anmerkte, Khloé solle dann selbst "nach Hause" zu ihrem Kind, wenn sie so argumentiere. "Ich brauche das nicht!", hielt Khloé dagegen und erklärte im Interviewsegment, sie sei ständig bei ihren Kindern und wolle einfach ein Stück Kuchen genießen. Kim wiederum nannte Kourtney in ihrem eigenen O-Ton "sehr verurteilend". "Wir alle priorisieren unsere Kinder. Zu urteilen, wenn man nicht mal dabei ist, ist genau der Grund, warum wir so ein Problem damit haben", sagte sie.

Im Netz kamen Kourtneys Auftritt und ihr früher Abgang nicht gut an. Nutzer auf Reddit warfen der Poosh-Gründerin vor, die Feier um sich selbst zu drehen, statt Kims Meilenstein zu würdigen. "Wie wichtig kann man sich nehmen? Ein Nachmittag, um den riesigen Erfolg ihrer Schwester zu feiern… GRADUATION!", zitierte das US-Portal OK! einen User. Andere kritisierten die Debatte um die Sitzordnung und sprachen von "toxischem" Verhalten. Kourtney, die seit der Geburt ihres vierten Kindes häufig über ihren eng getakteten Familienalltag spricht, betont immer wieder, wie sehr sie sich auf ihr Baby fokussiert. Kim und Khloé haben in der Vergangenheit betont, dass ihre Familienbande stark seien, auch wenn es vor laufender Kamera kracht – Momente wie diese zeigen, wie schnell private Prioritäten mit großen Familienfeiern kollidieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2022 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Anzeige Anzeige

Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"