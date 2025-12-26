Familienzuwachs: Khloé Kardashian zeigt ihren neuen Welpen

Der Dezember 2025 wird für die Kardashian-Familie unvergesslich bleiben! Khloé Kardashian (41) hat ihren Kindern True (7) und Tatum (3) den größten Wunsch erfüllt und einen zuckersüßen schwarzen Labrador-Welpen ins Haus geholt. Die Reality-Queen konnte ihre Emotionen kaum im Zaum halten, als sie die ersten Fotos des neuen Familienmitglieds auf Instagram teilte. Die kleine Vierbeinerin posierte bereits wie ein echter Profi vor der Kamera – mit einer festlichen roten Schleife um den Hals und einem Namensschild, das sie als "Peppermint" ausweist. Die Bilder zeigen den Welpen inmitten von Geschenken und Kuscheltieren, bereit für sein neues Leben im Rampenlicht. Das Timing könnte nicht perfekter sein – Peppermint kam genau rechtzeitig zu den Weihnachtsfeierlichkeiten und wird sicherlich im Mittelpunkt der festlichen Familientraditionen stehen.

Bereits vor zehn Tagen hatte Khloé einen herzzerreißenden Wunschzettel ihrer beiden Kinder auf Instagram geteilt, der die Herzen ihrer Millionen Follower zum Schmelzen brachte. In der kindlichen Handschrift stand geschrieben: "Lieber Weihnachtsmann, kann ich bitte einen echten Welpen haben? Ich möchte einen schwarzen Labrador." Die Geschwister True und "Tay Tay", wie Tatum liebevoll genannt wird, betonten dabei besonders: "Weihnachtsmann, bitte sorge dafür, dass es echt ist." Die emotionale Reaktion der stolzen Mutter ließ nicht lange auf sich warten. In weiteren Instagram-Stories zeigte sie sich völlig überwältigt von der Süße des Welpen: "Das könnte mein Geschenk sein. Ich werde gleich weinen. Sie ist die süßeste Seele", schrieb die sichtlich gerührte Mutter und taggte dabei den Züchter Big Creek Labradors aus Indiana. Die Kardashian-Kinder wachsen in einer Umgebung auf, in der Wünsche oft Realität werden, doch dieser besondere Moment zeigt ihre authentische Freude. Die Entscheidung, einem Tier ein Zuhause zu schenken, unterstreicht einmal mehr Khloés Hingabe als Mutter und ihre enge Beziehung zu ihren Kindern, die sie mit Ex-Partner Tristan Thompson (34) teilt.

Bereits in der Vergangenheit hat die Unternehmerin bewiesen, dass Haustiere einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben. Letztes Jahr erfüllte sie True bereits den Wunsch nach einer zweiten Katze namens "Baby Kitty", die sich zu der bereits vorhandenen "Grey Kitty" gesellte. Damals schrieb sie: "Alles, was True sich zu ihrem sechsten Geburtstag wünschte, war ein weiteres Kätzchen. Sie ist eine so tolle Katzenmama für Grey Kitty. Ich weiß, dass sie genauso wunderbar zu Baby Kitty sein wird." Die besondere Verbindung zu Hunden hat bei Khloé eine emotionale Komponente: Sie trauert noch immer um ihre geliebte Hündin Gabbana, einen schwarzen Labrador, der 2018 nach 14 gemeinsamen Jahren verstarb. In einem bewegenden Tribut schrieb sie damals: "Sie war mehr als ein Haustier. Sie war mein erstes Kind, meine Begleiterin und meine Freundin." Mit Peppermint schließt sich nun ein Kreis: Die Hündin wird zweifellos ein wichtiger Teil der Familie werden und möglicherweise sogar in der nächsten Staffel von The Kardashians zu sehen sein.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian hat einen neuen Welpen

Instagram / khloekardashian Khloés Kinder durften sich auch über einen Besuch des Weihnachtsmannes freuen