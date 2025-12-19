Khloé Kardashians Kids wünschen sich Labrador zu Weihnachten

Khloé Kardashian (41) gewährt ihren Fans jetzt einen besonders niedlichen Einblick in die Weihnachtswünsche ihrer Kinder: Auf Instagram teilte die Reality-Ikone einen Brief, den Tochter True (7) und Sohn Tatum (3) gemeinsam an den Weihnachtsmann geschrieben haben. Darin schildern die Geschwister ganz genau, was sie sich in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum erhoffen: "Lieber Weihnachtsmann, kann ich bitte einen echten Welpen haben? Ich möchte einen schwarzen Labrador." Dabei machen sie unmissverständlich klar, dass es sich tatsächlich um ein lebendiges Tier handeln soll. "Weihnachtsmann, bitte sorge dafür, dass er echt ist", fügten die beiden hinzu, bevor sie den Brief mit "True und Tay Tay" unterschrieben.

Neben dem Wunschzettel ihrer Kinder teilte Khloé auch noch weitere Einblicke aus den letzten Wochen mit ihrer Familie. So sind unter anderem True und Tatum zu sehen, die eng aneinander gekuschelt und fröhlich lachend mit ihrer Cousine Chicago (7), der jüngsten Tochter von Khloés Schwester Kim Kardashian (45), posieren. Außerdem zeigen weitere Schnappschüsse Tatum vor einem riesigen Weihnachtsbaum, der mit unzähligen Schleifen geschmückt ist, sowie an der Seite eines Grinch-Darstellers und beim ausgelassenen Toben im Freien. Ergänzt werden die Eindrücke durch verspielte Momente mit den Cousinen Stormi (7) und Dream (9) sowie ein besonders liebevolles Bild, auf dem True die Familienkatze im Arm hält.

Dass Haustiere in Khloés Zuhause eine große Rolle spielen, ist kein Geheimnis. So verriet die Unternehmerin zuvor laut People Magazine, dass True sich zu ihrem Geburtstag unbedingt ein zweites Kätzchen gewünscht hatte – zusätzlich zum Familienliebling Grey Kitty. "Willkommen in der Familie Baby Kitty", schrieb Khloé damals auf Instagram und schwärmte davon, wie liebevoll ihre Tochter mit den Tieren umgeht. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass für sie zwei Katzen die Obergrenze seien. Nun dürfen die Kinder gespannt sein, ob ihr Wunsch nach einem "echten" Hund dieses Weihnachten Wirklichkeit wird.

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thompson mit Khloé Kardashian, Dezember 2024

Instagram / khloekardashian True und Tatum Thompson mit ihrer Cousine Chicago West

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Katze "Grey Kitty"