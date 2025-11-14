Fans entzückt: Travis Kelce scherzt mit Nichte Wyatt

Mitten in der neuen "New Heights"-Folge wurde es plötzlich familiär: Jason Kelce (38), der Ex-NFL-Star und Podcaster, kündigte gerade Hollywood-Gast Miles Teller (38) an, als Tochter Wyatt ins Studio huschte und sich neben ihren Papa stellte. Die Sechsjährige kicherte, schaute neugierig – und lieferte dann die Pointe des Tages. Auf Jasons Frage, ob sie sich auf den Top Gun-Star freue, fragte Wyatt trocken: "Wer ist das?" Im Studio brach Gelächter aus. Onkel Travis Kelce (36), der die Szene live miterlebte, adelte den Mini-Auftritt sofort: Wyatt habe "großartiges Comedy-Timing". Aufgenommen wurde die Szene in der aktuellen Podcast-Episode, die diese Woche erschien.

Der spontane Cameo reiht sich ein in eine Serie von Familienmomenten, die Jason immer wieder in den Podcast bringt. Der vierfache Girl-Dad teilt dort gern Anekdoten aus dem Alltag mit Wyatt, Elliotte und Bennett – und dem jüngsten Baby Finnley. Zu Halloween erklärte Jason im Gespräch mit Travis augenzwinkernd, er glaube fest daran, Kinder ab und zu zu erschrecken, das sei "wichtig" und "eine gute Sache". Dabei verwies er auch auf Familienoberhaupt Ed Kelce, der schon immer Spaß am Erschrecken gehabt habe. Als Travis nachhakt: "Ein Kind zum Weinen bringen?", kontert Jason, es gehe auch ohne Tränen – der kleine Schreck reiche völlig, sagte er augenzwinkernd.

Auch Kylie Kelce (33) mischte jüngst mit einer Alltagsbeichte mit – allerdings in ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie". Dort erzählte sie, dass zu Hause ein klares Tabu gilt: Lippenstift. "Die Mädchen lieben Lippenstift, auch bekannt als 'lipic'. Dürfen sie ihn tragen? Nein. Papa ist strikt dagegen", sagte Kylie. Sie selbst sehe es ähnlich – was aber nicht verhindere, dass Tochter Bennett jedes stiftförmige Ding, von ungiftigen Farbstiften bis zu Klebestiften, spielerisch zu "lipic" umfunktioniere. Abseits solcher Regeln zeigen Jason und Kylie ihre weiche Seite gerne: Er schwärmt seit Jahren davon, wie ihn das Leben als Mädchen-Papa verändert hat, und sie teilt mit einem Augenzwinkern die kleinen, chaotischen, sehr liebenswerten Momente ihres Familienalltags.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Jason Kelce im September 2024