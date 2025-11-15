Travis Kelce's Ex entschuldigt sich für rassistische Tweets

Kayla Nicole hat sich öffentlich für zahlreiche alte und abwertende Tweets entschuldigt, die in den letzten Tagen wieder auf Social-Media-Plattformen aufgetaucht sind. Die Posts, die aus den Jahren 2010 bis 2014 stammen, enthalten unter anderem homophobe Beleidigungen sowie abfällige Kommentare über asiatische, mexikanische und indische Menschen. Nachdem Screenshots dieser Tweets auf X kursierten, zog Kayla Konsequenzen und löschte ihr Konto. In ihren Instagram Stories schrieb sie: "Ich möchte mich aufrichtig für die verletzenden Tweets entschuldigen, die ich vor so vielen Jahren gepostet habe. Sie waren ignorant, verletzend und völlig falsch."

In ihrer Erklärung betonte die 34-Jährige, wie sehr sie sich im Laufe der Jahre verändert habe. Sie erklärte, dass sie "niemals zu der Welt des Schmerzes und des Hasses beitragen wolle", und dass sie es bereue, einst Teil dieses Kreislaufs gewesen zu sein. Sie nehme die volle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte und möchte mit ihrem heutigen Verhalten und ihren Taten zeigen, dass sie sich zu einer Person entwickelt hat, die sich für Respekt, Empathie und Liebe einsetzt. In der Vergangenheit war Kayla vor allem durch ihre Beziehung zu dem NFL-Star Travis Kelce (36) bekannt, mit dem sie von 2017 bis 2022 eine turbulente On-Off-Beziehung führte.

Die Wiederentdeckung der alten Tweets fällt nicht weit zurückliegend auf Vorwürfe, sie habe mit ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm gegen die neue Beziehung von Travis Kelce und Taylor Swift (35) gestichelt. Ein Vorwurf, den Kayla in ihrem Podcast entschieden von sich wies und damit erklärte, dass sie allein persönliche Erinnerungen zu ihrem Look inspiriert hätten. Das Zusammenspiel der Ereignisse hat für die Influencerin jedoch eine Welle von Kritik und Aufmerksamkeit erzeugt, mit der sie sich nun kritisch auseinandersetzt – auch, um sich und ihr Image künftig klar von ihrer Vergangenheit zu distanzieren.

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

Getty Images Travis Kelce, August 2025