Diese Promi-Ladys sollen Taylor Swifts Brautjungfern sein

Taylor Swift (35) steckt mitten in der Planung ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (36) und holt sich dabei nun prominente Unterstützung: Die Sängerin hat jetzt ihre engen Freundinnen Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (30) als Brautjungfern angefragt. Laut der US Sun soll die Frage an Gigi in New York bei einem Dinner im Club Zero Bond gefallen sein. Gigi, so berichtet das Blatt, sei "begeistert" gewesen und habe sofort zugesagt. Auch Selena, mit der Taylor seit Jahren befreundet ist, soll bereits zugesagt haben und wird Taylor bei den Hochzeitsvorbereitungen unterstützen.

Für Selena kommt die neue Aufgabe passend, denn die Schauspielerin und Sängerin hat selbst erst kürzlich geheiratet. Im September gab sie dem Musikproduzenten Benny Blanco (37) das Jawort und kann Taylor nun mit frischen Erfahrungen zur Seite stehen. Ein Insider verriet, dass Taylor ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis machen möchte. Dazu gehört nicht nur die Auswahl des passenden Brautjungfern-Teams, sondern auch gemeinsame Aktivitäten, Partys und Trips im Vorfeld. Neben Selena und Gigi könnten noch weitere Freundinnen als Brautjungfern gefragt werden. Laut Page Six wurde Taylor bei Dinnerdates mit Ashley Avignone und Sabrina Carpenter (26) gesichtet, was bei Fans Spekulationen auslöste.

Die Zeremonie selbst soll laut Page Six in Rhode Island stattfinden, wo Taylor ein eindrucksvolles Anwesen besitzt. Travis hatte der Sängerin im August auf seinem Anwesen in Kansas einen Antrag gemacht, und seither schweben die beiden auf Wolke sieben. Insider berichten, dass die Hochzeit für Anfang nächsten Jahres geplant ist und die Vorbereitungen noch in den Startlöchern stehen. Für Taylor scheint es eine besonders aufregende Phase zu sein. Die Unterstützung von Selena und Gigi dürfte die Vorbereitungen nun umso schöner machen.

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Taylor Swift 2019