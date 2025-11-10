Überraschung im Podcast: Donna Kelce flog heimlich Flugzeuge

Donna Kelce (73), die Mutter der NFL-Stars Travis Kelce (36) und Jason Kelce (38), hat in der neuesten Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" ihrer Schwiegertochter Kylie Kelce (33) ein verblüffendes Geständnis gemacht. Vor ihrer Zeit als zweifache Mutter hatte Donna nämlich ein ungewöhnliches und teures Hobby: Sie lernte, ein Flugzeug zu fliegen. "Ich habe es tatsächlich ausprobiert", enthüllte die 73-Jährige lachend. Doch das Kapitel Luftfahrt war nur von kurzer Dauer. "Es war einfach wirklich teuer, und Ed und ich haben entschieden, dass wir lieber ein Haus kaufen und Kinder bekommen sollten", erklärte sie mit Blick auf ihren damaligen Ehemann Ed Kelce. Ihren Söhnen Jason und Travis hat sie davon offenbar nie erzählt, wie sie im Gespräch hinzufügte.

Kylie zeigte sich beeindruckt über dieses unerwartete Detail aus Donnas Leben und scherzte, dass sie diese Geschichte glücklicherweise für ihren Podcast aufgespart habe, anstatt sie bei "New Heights", dem gemeinsamen Podcast ihrer Söhne, preiszugeben. Neben dieser Anekdote kündigte Kylie im Gespräch zudem an, dass Donna eine aufregende neue Herausforderung bevorsteht: Sie wird in der vierten Staffel der Reality-Show "The Traitors" zu sehen sein. In dieser Serie treten Prominente in strategischen und physischen Herausforderungen gegeneinander an. Kylie versprach voller Enthusiasmus: "Ich werde sie bis zum Ende anfeuern." Allerdings merkte sie auch mit einem Augenzwinkern an, dass Donnas Ehrlichkeit und Unschuld ihr entweder im Wege stehen oder einen Vorteil bringen könnten.

Donna Kelce war schon immer eine starke und vielseitige Frau, eine Eigenschaft, die auch in ihren Jungs widerzuhallen scheint. Als Mutter zweier erfolgreicher Profisportler steht sie oft im Rampenlicht, hat sich aber immer wieder durch ihre warme Persönlichkeit und ihre innere Stärke ausgezeichnet. Ihre Schwiegertochter Kylie, die mit Donnas älterem Sohn Jason verheiratet ist, hat in ihrem Podcast mehrfach betont, wie sehr sie Donnas Offenheit und Energie schätzt. Für Donna beginnt mit der Teilnahme an "The Traitors" ein spannendes neues Kapitel, das ihre Fähigkeit, alte Erfahrungen und neuen Mut zu verbinden, einmal mehr unter Beweis stellen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce (r.) mit Mama Donna beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna Kelce, Mutter von NFL-Spieler Travis Kelce