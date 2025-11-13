"Egoistisch": Donna Kelce erklärt ihren besonderen Oma-Namen

Donna Kelce (73), stolze Großmutter von vier Enkelkindern, hat in einer persönlichen und humorvollen Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" mit Schwiegertochter Kylie Kelce (33) über ihre prägenden Erlebnisse als Oma gesprochen. Besonders ihre Wahl des liebevollen Oma-Namens "Dee Dee" sorgte für Lacher. "Ich habe ihn ganz egoistisch gewählt, weil die meisten Babys zuerst das D-Wort sagen", scherzte Donna. Kylie ergänzte lachend, dass "Dee Dee" vielleicht sogar vor "Dada" hätte genannt werden können. Donna verriet zudem, dass ihre Enkelin Wyatt sie am meisten an ihren Sohn Jason Kelce (38) erinnert, während Ellie mit ihrer furchtlosen Art an seinen Bruder Travis Kelce (36) erinnert.

In dem Podcast sprach Donna nicht nur über ihren Spitznamen, sondern auch über ihre Herangehensweise ans Großmuttersein. Ihr wichtigster Rat: "Lass sie tun, was sie wollen – natürlich in einem vernünftigen Rahmen." Kylie lobte ihre Schwiegermutter für die perfekte Balance zwischen Verwöhnen und liebevoller Zuwendung. Donna wiederum erklärte, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihren Enkelkindern Wyatt, Ellie, Bennett und dem jüngsten Familienmitglied Finn schätzt. Besonders Wyatt, die älteste der Rasselbande, liebe das Backen mit ihrer Oma. "Ich freue mich darauf, meine Tipps und Tricks weiterzugeben", so Donna. Schon jetzt sei das gemeinsame Backen eine wunderschöne Familientradition für die Kelces.

Privat läuft es auch für Jason und Kylie mehr als rund. Seit ihrem Kennenlernen über Tinder im Jahr 2014 und ihrer Hochzeit 2018 haben sie sich in Philadelphia ein gemeinsames Leben aufgebaut. Mit der Geburt von Wyatt 2019 begann ihre Reise als Eltern, die seither mit Ellie, Bennett und Finn komplettiert wurde. Jason, der für seine Kraft und Energie als Sportler bekannt ist, zeigt laut Donna eine besonders sanfte Seite im Umgang mit seinen Töchtern. "Er liebt seine Mädchen. Das ist unübersehbar", schwärmte sie im Podcast. Auch Kylie betonte, wie wichtig die Zeit mit ihrer Schwiegermutter für die ganze Familie ist, da diese nicht nur für süße Leckereien sorgt, sondern auch mit rastlosem Elan Geschichten vorliest und unvergessliche Momente schafft.

Getty Images Donna Kelce, Mutter von Travis Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025