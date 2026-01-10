Brooklyn Beckham trennt sich von Eltern: Ein ewiger Bruch?

Brooklyn Peltz-Beckham (26) soll seine Eltern David und Victoria mit einem Anwaltsschreiben in die Schranken gewiesen haben – und kurz darauf die gesamte Beckham-Familie auf Instagram blockiert haben. Das berichten die Daily Mail und Kolumnistin Alison Boshoff und sprechen von einer Eskalation, die schon im vergangenen Jahr begonnen haben soll. Auslöser der jüngsten Welle: Victoria signalisierte öffentlich Zustimmung, indem sie ein Video likte, in dem Brooklyn ein Hähnchen kocht. Laut Bericht verstieß genau dieses Like gegen eine formelle Aufforderung, jeglichen Kontakt, auch auf Social Media, zu unterlassen. Passiert sein soll das im Umfeld von Los Angeles, wo Brooklyn mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) lebt und wo die Fronten zwischen den Familien seit der Hochzeit 2022 zunehmend verhärtet seien.

Demnach beauftragte Brooklyn im Juli des vergangenen Jahres die Kanzlei Schillings, seinen Eltern eine Abmahnung mit "Bitte um Unterlassung" zustellen zu lassen, so die Daily Mail. Die Designerin soll seitdem am meisten unter der Funkstille leiden. "Sie vermisst ihn jede Stunde des Tages", zitiert Alison Boshoff eine Freundin des Hauses. Die Beckham-Seite habe laut Bericht mehrfach per Textnachricht um ein Gespräch gebeten und sogar einen Antwortbrief verschickt. Gleichzeitig verweisen Beobachter auf eine andere Linie im Peltz-Clan: Von Klagen rund um die opulente Hochzeit bis hin zu juristischen Schritten nach dem Tod von Nicolas Hund Nala – bei Konflikten greife man schneller zu Anwälten. Zwischen all dem: Brüder Romeo und Cruz, die Brooklyn zunächst nur entfolgten, Posts mit Anspielungen gelikt haben sollen, und Schwester Harper, zu der es angeblich keinen persönlichen Kontakt mehr gibt. Vermittlungsversuche prominenter Freunde wie Elton John (78) und Gordon Ramsay (59) blieben laut Bericht ohne Ergebnis.

Hinter dem Streit steht eine längere Geschichte, die schon beim Hochzeitskleid begann und durch Tanz-Szenen, Social-Media-Gesten und verletzte Eitelkeiten zusätzliche Schärfe bekam. In Brooklyns Umfeld heißt es, er schütze die Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham vor vermeintlich "performativem" Verhalten seiner Familie online, während die Beckhams betonen, nichts falsch gemacht zu haben und nur reden zu wollen. Persönlich bleibt ein dünner Draht: Großeltern wie Ted Beckham sowie Jackie und Tony Adams erhalten demnach gelegentliche Nachrichten, gesehen habe man sich seit Victorias Modenschau in Paris 2023 aber kaum. Brooklyn sucht derweil seinen Weg zwischen Koch-Videos und eigener Hot-Sauce-Marke, während Nicola an neuen Projekten arbeitet. Beide zeigen sich nach außen als Einheit – und halten ihr Privatleben zugleich abgeschirmt, wo vor der Hochzeit noch gemeinsame Familienfeste und spontane Besuche zum Alltag gehörten.

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham

