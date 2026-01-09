Nach Schulterverletzung: Richard Branson kämpft sich zurück

Richard Branson überrascht seine Fans mit einem Einblick aus dem Fitnessstudio: Auf Instagram teilte der 75-Jährige ein Foto, das zeigt, wie er oben ohne an einer Kabelzugstation trainiert. Dabei hat der Geschäftsmann ein breites Lächeln im Gesicht, und das, obwohl er seinen rechten Arm nach einer Schulterverletzung schonen muss. Zu dem Beitrag schreibt der Brite: "Neujahrstraining: Der gute Arm wird stärker – aber der schlechte Arm wird schwächer! Zum Glück verläuft die Genesung meiner Schulter gut."

Der Virgin-Gründer hatte vor einer Woche für Aufsehen gesorgt, als er seinen Arm bei der Gedenkfeier für seine verstorbene Ehefrau Joan in einer Schlinge trug. Beobachter machten sich Sorgen um Richards (75) Gesundheit, doch nun scheint der Unternehmer seine Follower mit seinem neuesten Post beruhigen zu wollen. Am Mittwoch teilte er außerdem ein Foto von sich vor einem Regenbogen nahe Necker Island, auf dem ebenfalls die Schlinge zu sehen war. "Vielen Dank für all die guten Wünsche, meine Schulter ist auf dem Weg der Besserung und meine Familie und ich haben die Feiertage gemeinsam verbracht", ließ er seine Fans in der Bildbeschreibung wissen.

Richard durchlebt nach dem Tod seiner Frau im November 2025 eine schwere Zeit. Im Netz macht der Milliardär immer wieder deutlich, dass er das Andenken an Joan wachhält. Im Dezember teilte er mehrere rührende Fotos des Paares anlässlich ihres Hochzeitstags. "Ich erinnere mich noch gut an meine Hochzeit mit Joan, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihr ins Ohr geflüstert habe, als diese Fotos an ihrem 80. Geburtstag dieses Jahr aufgenommen wurden, aber ich bin froh, dass es sie zum Lächeln gebracht hat!"

Instagram / richardbranson Richard Branson, Januar 2026

Instagram / richardbranson Richard Branson, Unternehmer

Instagram / richardbranson Richard Branson und seine Frau Joan

