Prinzessin Kate ohne Verlobungsring bei erstem Auftritt 2026

Beim ersten offiziellen Termin des Jahres sorgt Prinzessin Kate für Gesprächsstoff – wegen eines fehlenden Schmuckstücks. Am 8. Januar tauchte die 44-Jährige überraschend an der Seite von Prinz William (43) im Charing Cross Hospital in West-London auf, um Mitarbeitende und Ehrenamtliche des Gesundheitsdienstes zu würdigen. In einem bordeauxroten Zweiteiler, passender Tasche und Pumps strahlte Kate mit den Kameras um die Wette, doch an ihrer linken Hand fehlte ein gewohntes Highlight: der ikonische Saphir-Verlobungsring, der einst Prinzessin Diana (†36) gehörte. Statt Glitzerstein trug Kate nur ihren schlichten goldenen Ehering – kein Mode-Ausreißer oder stilles Statement, sondern eine ganz bewusste Entscheidung.

Hinter dem Verzicht auf das berühmte Familienerbstück steckt Rücksichtnahme. Wie Mirror berichtet, gelten Ringe mit großen Steinen in Kliniken als potenzielles Infektionsrisiko: Unter den Fassungen können sich Bakterien sammeln, die sich beim Kontakt mit Patienten oder Oberflächen weiterverbreiten. Zudem erschweren ausladende Schmuckstücke eine gründliche Handdesinfektion, weshalb viele Beschäftigte im Gesundheitsbereich nur schlichte Bandringe tragen. Kate hielt sich an diese Hygieneregeln und ließ den Saphirring deshalb zu Hause. Während des Besuchs unterhielt sie sich intensiv mit Freiwilligen und Krankenhausmitarbeitern, und hörte sich ihre Erfahrungen aus dem turbulenten Winter an.

Die royale Familie ist nach den Feiertagen wieder in ihren gewohnten Alltag zurückgekehrt. Zuletzt waren William und Kate mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) am Weihnachtsmorgen in Sandringham zu sehen. Inzwischen sollen die Kinder wieder zur Schule gehen. Beim Termin in West-London knüpfte die Prinzessin an das an, was sie bei öffentlichen Auftritten oft auszeichnet: ruhige Präsenz, höfliche Distanz und doch Wärme im Gespräch. Ihr bordeauxroter Look machte das schmale Goldband am Finger noch auffälliger – Kate Hinweis darauf, dass Rücksicht im Klinikalltag wichtiger ist als Glamour.

Imago Prinz William und Prinzessin Kate besuchen das Charing Cross Hospital in London, 8. Januar 2026

Imago Prinz William und Prinzessin Kate beim Besuch des Charing Cross Hospital in London, 8. Januar 2026

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham