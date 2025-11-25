"Sturm der Liebe": Cathy Hummels erfüllt sich Kindheitstraum

Cathy Hummels (37) zeigt eine neue Seite im Fernsehen: Die Moderatorin und Influencerin feierte in einer Gastrolle bei der ARD-Telenovela Sturm der Liebe ihr Debüt als Schauspielerin. Am Freitag lief die erste Folge mit ihr, Folge 4504 folgte am Montag, beide sind in der Mediathek abrufbar. In der Serie checkt sie als Single im Hotel "Fürstenhof" ein, um Abstand von Dates und Liebesstress zu gewinnen. Vor der Kamera stand Cathy gemeinsam mit dem Ensemble der Kult-Soap – und nutzte die Chance, sich selbst zu spielen. Für Fans der Serie war es ein prominenter Auftritt im fiktiven Bichlheim, für Cathy ein persönlicher Meilenstein.

Wie sehr ihr die Drehtage bedeuteten, machte sie gegenüber Bild deutlich. "Für mich ist mit 'Sturm der Liebe' ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer schauspielern und plötzlich durfte ich am Fürstenhof einfach ich selbst sein. Ich habe jeden Drehtag geliebt, vor allem die Arbeit mit dem großartigen Cast", sagte Cathy. Ihre kleine Storyline spiegelt ihre aktuelle Lebensphase nach der Scheidung von Mats Hummels (36) wider. Mit einem Augenzwinkern richtete sie den Blick sogar über ihre zwei Folgen hinaus: "Vielleicht komme ich ja bald zurück nach Bichlheim und finde dort endlich den Mann, der mir im echten Leben bisher verwehrt blieb. Wenn’s mit der Liebe schon nicht klappt, dann vielleicht wenigstens fernab vom Glamour im Fürstenhof!"

Dass es mehr ist als ein kurzer Abstecher, verriet Cathy ebenfalls: "Ich bin doch eine Bayerin und 'Sturm der Liebe' hat bei uns Kult. Ich liebe die Serie und würde gerne fester Bestandteil sein. Ich hatte jetzt drei Drehtage, hätte aber am liebsten gar nicht mehr aus dem Fürstenhof ausgecheckt", erklärte sie im Interview. Persönlich klingt durch, wie sehr sie die Wärme am Set und den direkten Kontakt mit dem Ensemble schätzt. Cathys Worte lassen vor allem eines erkennen: Die Moderatorin genießt die konzentrierte Arbeit im Team, liebt das vertraute Setting in ihrer Heimat – und bewahrt sich dabei die Leichtigkeit, mit der sie öffentlich über Herzthemen spricht, ohne den Blick für das Private zu verlieren.

IMAGO / Lindenthaler Cathy Hummels, Moderatorin

© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2025