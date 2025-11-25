Laurenz weint bei "Temptation Island V.I.P." bittere Tränen

Laurenz Pesch trifft das Einzellagerfeuer bei Temptation Island V.I.P. hart. Es ist das erste Mal, dass er von Moderatorin Janin Ullmann (44) Bilder von seiner Freundin Brenda Brinkmann gezeigt bekommt – dafür bekommt er dieses Mal gleich die volle Dröhnung. Brenda redet ihn schlecht, plaudert Details über die finanzielle Situation des Paares aus und deutet an, schon über eine nächste Beziehung nachzudenken. Nach dem Lagerfeuer ist Laurenz mit seinen Gefühlen am Boden und bricht in Tränen aus. Der Too Hot to Handle: Germany-Star sucht Trost in den starken Armen seines Co-Stars Aleks Petrovic (34).

Laurenz versteht nach den Bildern, die ihm Brenda geliefert hat, die Welt nicht mehr. "Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe", klagt er und beteuert: "Ich schwöre, ich bin ein toller Freund. Dass sie mich so schlecht redet, verstehe ich nicht." Auch am nächsten Tag ist Laurenz noch sichtlich geknickt. Er erzählt, er habe eine schlaflose Nacht hinter sich – zu viele Sorgen plagen ihn. Er gesteht: "Mir wurde gestern schon das Herz herausgerissen, muss ich so sagen. Alles, was ich ihr gegeben habe, tritt sie mit Füßen."

Bereits in der Vergangenheit hatte es Spannungen zwischen Laurenz und Brenda gegeben. In einer anderen Episode zeigte sich Brenda ihrerseits gekränkt vom Verhalten ihres Partners, das sie damals als kalkuliert empfand. "Ich kann mir das nur so erklären, dass er das macht wegen Sendezeit, weil er eben Aufmerksamkeit braucht", spekulierte sie, nachdem sie beim ersten Lagerfeuer gesehen hatte, wie Laurenz mit anderen Frauen flirtet. Ob zwischen den beiden noch ein harmonisches Happy End möglich ist, scheint aktuell fraglich.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar

RTL Laurenz Pesch beim Solo-Lagerfeuer von "Temptation Island V.I.P." , 2025

RTL Brenda Brinkmann und Melissa Heitmann beim ersten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer in Folge fünf