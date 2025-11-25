Machine Gun Kelly lüftet schlüpfriges Schlafzimmergeheimnis

Machine Gun Kelly (35), mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat bei einem Auftritt in Las Vegas ein überraschend intimes Detail aus seinem Privatleben preisgegeben. Während des Formel-1-Grand-Prix auf der Bühne der T-Mobile Zone zog der Rapper einen ungewöhnlichen Vergleich zwischen seiner Performance im Schlafzimmer und den Fähigkeiten eines Rennfahrers. "Ich bin sehr schnell und brauche lange, um ans Ziel zu kommen", erzählte der 35-Jährige laut Us Weekly. Später nutzte er den Moment, um seinen Hit "bloody valentine" vor seinen anwesenden Fans zu performen. Dabei richtete er sich mit den Worten "Ich widme das euch, meinen süßen kleinen Valentines" direkt an das begeisterte Publikum.

Das Geständnis kam nur wenige Monate nach einem weiteren bedeutsamen Ereignis in seinem Leben. Der Musiker und seine Ex-Partnerin Megan Fox (39) hatten kürzlich die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter gefeiert. Obwohl die beiden seit November des letzten Jahres nicht mehr offiziell ein Paar sind, lobte MGK die Transformers-Darstellerin in Interviews dafür, wie gut die Zusammenarbeit als Co-Eltern funktioniere. "Es war eine epische Geschichte von Liebe, Schmerz und Magie", beschrieb er die gemeinsame Zeit mit der 39-Jährigen in der "Jennifer Hudson Show". Bei einem weiteren Auftritt in der "Today-Show" betonte er, dass seine Ex-Partnerin die Hauptlast der Arbeit mit ihrer Tochter trage: "Ich spiele nur Gitarre und hoffe, dass das Baby glücklich ist."

Nach der Trennung war es vor allem die Ankunft ihrer Tochter, die neue Nähe zwischen dem Sänger und der Schauspielerin brachte. Ein Insider verriet vor wenigen Monaten schon gegenüber Us Weekly: "Es läuft wirklich gut und sie haben wieder eine tiefe Verbindung zueinander aufgebaut." Obwohl Megan nach dem Beziehungsaus zunächst klare Grenzen gezogen hatte, verbrachten sie und der Musiker jede Nacht gemeinsam mit ihrem Baby. Die gemeinsame Elternrolle schien alte Mauern einzureißen.

Imago Machine Gun Kelly, Juni 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly, Juni 2025