Mark Forster und Lena scheitern mit ihrer Klage vor Gericht

Lena Meyer-Landrut (34) und Mark Forster (42) mussten vor Gericht eine bittere Niederlage hinnehmen. Das Musiker-Paar, das großen Wert auf den Schutz seiner Privatsphäre legt, hatte die Medienhäuser Axel Springer und Burda auf Schadensersatz verklagt. Anlass der Klage waren unerlaubt veröffentlichte Fotos, die die Sänger mit ihrem gemeinsamen Kind bei einem Spaziergang in der Nähe ihres Zuhauses zeigen. Trotz mehrfacher juristischer Schritte und Beschwerden urteilte das Landgericht Köln in erster Instanz nun gegen die prominenten Kläger. Laut Übermedien schätzt das Gericht die Eingriffe in die Privatsphäre als nicht schwerwiegend genug ein.

Lena und Marks Anwalt Simon Bergmann argumentierte in den Klageschriften, dass die wiederholten Veröffentlichungen der heimlich geschossenen Fotos eine "Zwangskommerzialisierung der Privat- und Intimsphäre" darstellten. Die Familie werde "fortlaufend von Paparazzi-Fotografen verfolgt und fotografiert" und leide darunter. Der Jurist gab obendrein zu bedenken, dass das Gericht mit einem positiven Ausgang für seine Mandanten ein starkes Zeichen zum Schutz der Privatsphäre setzen könnte, das auch präventiv anderen Menschen helfen könnte.

Lena steht seit 15 Jahren im Rampenlicht und hat sich in dieser Zeit immer mal wieder Pausen genommen, um sich von dem schnelllebigen Lifestyle zu erholen. Zum aktuellen Zeitpunkt hat sie sich seit knapp eineinhalb Jahren nicht mehr im Netz geäußert. Ihre Fans warten seitdem sehnsüchtig auf eine Erklärung der Sängerin. Vor wenigen Wochen brach sie ihre Funkstille mit einem kurzen Lebenszeichen. Nachdem der Komiker Tutty Tran auf offener Straße attackiert worden war, kommentierte sie ein Herz und ein trauriges Emoji unter einem seiner Instagram-Beiträge.

Anzeige Anzeige

Coldrey,James; ActionPress Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

Anzeige Anzeige

Imago Mark Forster, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin