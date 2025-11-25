Im Krebskampf: Dana Diekmeier trauert um vergifteten Hund

Das Schicksal hat erneut hart bei der Familie von Dana Diekmeier zugeschlagen. Die Ehefrau des Ex-HSV-Spielers Dennis Diekmeier (36) teilte auf Instagram mit, dass ihr geliebter Dalmatiner Diesel plötzlich verstorben ist. Der einjährige Hund hatte beim gemeinsamen Spaziergang Gift im Wald gefressen. Trotz aller Bemühungen der Tierärzte kam jede Hilfe zu spät. Diesel war nicht einmal ein Jahr bei der Familie, nun müssen Dana, Dennis und ihre vier Kinder einen Verlust verkraften. Dana findet emotionale Worte auf Social Media: "Wir sind unendlich traurig." Ein Lichtblick bleibt jedoch: Der andere Hund der Familie, Dexter, überlebte die Vergiftung nach einer intensiven Behandlung in der Tierklinik und hat sich gut erholt.

Die Tragödie um ihren Hund ist für die Diekmeiers ein weiterer Schlag in einer ohnehin schweren Zeit. Erst vor einigen Monaten musste die älteste Tochter Delani eine Lungenoperation überstehen, nachdem bei der 14-Jährigen eine seltene und aggressive Krebserkrankung diagnostiziert worden war. Seitdem kämpft die Familie darum, ihr bestmögliche Behandlung und Unterstützung zu bieten. Dennis bezeichnete seine Tochter kürzlich als "unglaublich stark" und zollte ihr dafür Respekt, wie sie den harten Alltag mit der Krankheit meistert. Auch die Kinder erfahren laut Dana vom haltgebenden Familienzusammenhalt in der Bewältigung dieser Herausforderungen.

Vor wenigen Tagen berichtete Dana außerdem in einem Interview darüber, wie tapfer Delani den schweren Krebs-Kampf meistert. Die Mutter beschrieb, dass ihre Tochter erst kürzlich erneut operiert werden musste. Die Ärzte hätten 50 Metastasen aus der linken Lunge entfernt. "Jetzt warten wir zwei Wochen und schauen mit einem CT, ob etwas nachgewachsen ist", erzählte Dana gegenüber Bild. Trotz der niedrigen Überlebenschancen von nur fünf Prozent habe die Familie nie die Hoffnung aufgegeben und kämpfe weiterhin unermüdlich an Delanis Seite.

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier und Hund Diesel, November 2025

Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert

