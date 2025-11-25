Jungfrau: Jessica Simpson enthüllt Ashton Kutchers Reaktion

Jessica Simpson (45) ließ eine Anekdote aus ihrer Zeit bei "Die wilden Siebziger" Revue passieren – und die hat es in sich. In einem Gespräch mit "Entertainment Tonight" blickte die Sängerin und Unternehmerin auf ihren Gastauftritt im Jahr 2002 zurück, als sie an der Seite von Ashton Kutcher (47) vor der Kamera stand. Damals spielte Jessica die Figur Annette Berkardt, die Freundin von Ashtons Seriencharakter Michael Kelso – und vor wie hinter der Kamera war ein Thema plötzlich sehr präsent: ihre damals öffentlich erklärte Jungfräulichkeit. Jessica enthüllte rückblickend die spontane Reaktion ihres Kollegen. Ashton habe schlicht gefragt: "Warum?" Ihre Antwort kam ohne Zögern: "Weil ich meinen Ehemann noch nicht getroffen habe."

Damals war Jessica Anfang 20 und bezeichnete sich als "sehr unschuldig". In der Serie reagierte Ashtons Figur Kelso erst mit einem überraschten "Was?", um dann mit einem Augenzwinkern ein "Zufall. Ich auch." folgen zu lassen – im echten Leben blieb es bei der direkten Nachfrage. Neben dem nostalgischen TV-Moment plauderte die Sängerin außerdem über eine Outfit-Panne bei einem Auftritt im Madison Square Garden, den ihr Freund Ricky Martin (53) aus nächster Nähe miterlebte.

Mittlerweile änderte sich für Jessica einiges: Sie ist heute unter anderem dreifache Mutter. Die Schauspielerin und ihr getrennt lebender Ehemann Eric Johnson (46), ein ehemaliger Footballprofi, kümmern sich gemeinsam um Maxwell, Ace und Birdie. Nach dem Ehe-Aus genießt die Designerin ihren Single-Alltag mit Humor und leichter Hand. Jüngst verriet sie gegenüber E! News über ihr Liebesleben: "Es gibt gerade viele heiße Männer! Ich bin Single, also ist im Moment jeder sexy."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jessica Simpson und Ashton Kutcher

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022