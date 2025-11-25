Darum zieht Rebecca Gayheart Scheidung von Eric Dane zurück

Rebecca Gayheart (54) und Eric Dane (53) sorgen erneut für Schlagzeilen, nachdem die Schauspielerin die Scheidungsanträge nach jahrelanger Trennung zurückgezogen hat. Ihre Entscheidung, die Ehe nicht endgültig zu beenden, wurde beeinflusst durch die Diagnose amyotrophe Lateralsklerose (ALS) beim Grey's Anatomy-Star, die er im April öffentlich machte. ALS ist eine fortschreitende neurologische Krankheit, die die Bewegungsfähigkeit stark einschränkt. Im Podcast "Broad Ideas" erklärte Rebecca ihre Haltung: "Er ist Familie", sagte sie in Bezug auf die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Ziel sei es, den Kindern mehr Zeit mit ihrem Vater zu ermöglichen, ohne dass sie dies später bereuen könnten.

Eric erzählte zuvor im Interview mit Diane Sawyer (79) bei "Good Morning America", wie die Krankheit bereits sein Leben verändert hat. Seine rechte Körperhälfte ist vollständig gelähmt, und er rechnet damit, bald auch seine linke Hand nicht mehr nutzen zu können. Der Schauspieler beschrieb, wie ihn die Situation mit seinen Kindern besonders belastet: "Ich bin wütend, weil sie mich in so jungen Jahren verlieren könnten." Trotz der Trennung vor mehreren Jahren lobte Eric Rebecca als seine wichtigste Stütze. Gleichzeitig sorgte ein öffentlicher Auftritt mit Filmemacherin Janell Shirtcliff für Verwirrung, da bekannt wurde, dass die beiden schon länger eine On-Off-Beziehung führen.

Rebecca und Eric heirateten 2004 und leben seit 2018 getrennt, teilen sich jedoch die Verantwortung für ihre Kinder. Rebecca kümmert sich hauptverantwortlich um den Alltag der beiden Mädchen und versucht, ihnen ein Vorbild zu sein. "Ich zeige ihnen, wie man für Menschen da ist – mit Würde und Anmut. Aber ich mache das auch für mich", erklärte sie im Podcast. Für Rebecca seien die Herausforderungen dieser besonderen Familiensituation eine Lektion, die sie ihren Kindern mitgeben möchte: "Das Leben ist eine Aneinanderreihung von guten und schlechten Momenten. Wichtig ist, wie wir damit umgehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart beim Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles im Juni 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern Billie und Georgia im September 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Janell Shirtcliff im Juni 2025