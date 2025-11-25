So starteten Tim und Jan Zimmermann (†) damals bei YouTube

Jan Zimmermann, der beliebte YouTuber von "Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette", ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben – er erlag den Folgen eines epileptischen Anfalls. Gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann gründete er den erfolgreichen YouTube-Kanal, der im deutschsprachigen Raum einzigartig war, indem er auf humorvolle Art über das Tourette-Syndrom aufklärte. Seine erste öffentliche Aufmerksamkeit erhielt Jan durch eine Galileo-Reportage, in der er zusammen mit seinem Kumpel auftrat. Der erste große Meilenstein folgte dann am 21. Februar 2019, wie er 2020 im Promiflash-Interview offenbarte: Es war eine spontane Aufnahme, gedreht mit Tims Handy sowie einer Mülltonne als improvisiertes Kamerastativ.

Die Idee zu ihrem Kanal entstand, nachdem die Galileo-Sendung eine überwältigende Resonanz ausgelöst hatte. Hier sahen die beiden Jungs eine Gelegenheit, offene Fragen zu beantworten und Vorurteile rund um das Tourette-Syndrom auf humorvolle Weise abzubauen. "Wir wollten eigentlich nur ein Video hochladen. Und jetzt sind es, glaube ich, schon über 100", blickte Tim im Interview damals stolz auf ihren Erfolg zurück. Ihre Community, die sie liebevoll "Team Pommes" nannten, unterstützte sie tatkräftig und machte sie innerhalb kürzester Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden Kanäle des Jahres 2019. Mit jedem neuen YouTube-Video sorgten sie nicht nur für Unterhaltung, sondern leisteten auch wichtige Aufklärungsarbeit.

Die Nachricht von Jans Tod hat zahlreiche Menschen tief berührt. Allein unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram posteten Hunderte Fans ihre letzten Grüße an den Verstorbenen. Viele kommentierten, wie sehr sie der Tod des YouTubers mitgenommen habe. "Mein Beileid. Ich kann es gar nicht glauben. RIP, Jan", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ruhe in Frieden... Ich bin schockiert." Zahlreiche Fans richteten ihre Anteilnahme nicht nur an die Familie, sondern auch an Tim und die engsten Freunde. Außerdem erinnerten viele an die Momente, in denen die Videos voller Humor über den Alltag mit "Gisela" – so nannte der 27-Jährige seine Tics – ihnen durch schwierige Zeiten geholfen hatten.

"Gewitter im Kopf"-Stars Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Juni 2021

Jan Zimmermann, Rewi und Tim Lehmann, August 2019

Jan Zimmermann, YouTube-Star