Ausreichend Beweise für 16 Jahre Haft von Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52), steht vor einer ernsthaften juristischen Prüfung: Der 27-Jährige wurde von der Osloer Staatsanwaltschaft in 32 Fällen angeklagt. Die schwerwiegendsten Vorwürfe betreffen vier Vergewaltigungsdelikte, daneben stehen Körperverletzung, Drohungen und Sachbeschädigung im Raum. Der Prozess beginnt am 3. Februar und ist auf 18 Verhandlungstage angesetzt, so Bunte. Marius hat bereits ein teilweises Geständnis in Bezug auf Drohungen bei einer der Klägerinnen eingeräumt. Die Strafandrohung bei einer vollständigen Verurteilung könnte bis zu 16 Jahre Haft betragen.

Mehrere Klägerinnen hatten darum gebeten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszusagen, während Marius selbst einer öffentlichen Verhandlung nicht widersprochen hat. Der norwegische Anwalt Patrick Lundevall-Unger äußerte Bedenken hinsichtlich der Belastung für die geschädigten Frauen. Er erklärte gegenüber dem Fernsehsender TV 2 Norge, dass eine geschlossene Verhandlung wahrscheinlich genehmigt würde, falls eine Klägerin dies beantragt. Zudem scheint die Beweislage erdrückend. Digitale Spuren wie Google-Suchanfragen zu Begriffen wie "Vergewaltigung" und "sexuelle Nötigung" wurden in die Ermittlungen aufgenommen und könnten vor Gericht schwer wiegen.

Auch abseits des Prozesses ist Marius' Leben turbulent. Im Oktober ließ er sich erneut wegen einer Suchterkrankung behandeln – ein Umstand, der möglicherweise strafmildernd berücksichtigt werden könnte, sofern eine klare Dokumentation vorliegt. Eine bevorzugte Behandlung aufgrund seiner Nähe zur norwegischen Königsfamilie kann der Angeklagte indes nicht erwarten. Im Gegenteil: Seine Verbindung zu Mutter Mette-Marit und damit zum norwegischen Königshaus hat für ein noch größeres Medieninteresse gesorgt und könnte den Druck auf ihn und sein Umfeld weiter erhöhen.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit