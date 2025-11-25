Insider verrät: Das läuft zwischen Padma Lakshmi und Melissa

Padma Lakshmi (55) und Melissa King sorgten kürzlich für Aufsehen, als sie sich an Halloween in einem gemeinsamen Partnerkostüm als Morticia und Gomez Addams verkleideten. Viele Fans deuteten dies als einen ersten Pärchenauftritt. Doch ein Insider klärt nun gegenüber Us Weekly auf: "Sie sind nur gute Freundinnen." Die beiden kennen sich seit Jahren und verstehen sich gut. "Da ist nichts Romantisches im Gange. [...] An den Gerüchten ist nichts dran", machte die Quelle nachdrücklich deutlich.

Melissa nahm an der zwölften Staffel der Show "Top Chef" teil, die Padma moderierte. Nach ihrem ersten Aufeinandertreffen entwickelten die beiden im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft. "Wir genießen es, Zeit miteinander zu verbringen", sagte die gebürtige Inderin Ende Oktober im Gespräch mit People und erklärte, dass Melissa gelegentlich ihre Begleitung auf roten Teppichen sei. Zuletzt waren beide zusammen bei der Buchveröffentlichung von Padmas neuem Kochbuch zu sehen, was die Gerüchte weiter befeuerte.

In ihrer 2016 erschienenen Autobiografie "Love, Loss and What We Ate" sprach die Ex-Frau von Salman Rushdie offen über ihre Erkundung ihrer Sexualität während ihrer Zeit in Europa. Sie beschrieb, wie sie damals ihre "Neugier und Fantasien ausgelebt" habe. Dabei habe sie auch kurze Beziehungen mit Frauen ausprobiert. "Manches bereue ich, aber nicht alles, wie zum Beispiel zu wissen, wie es ist, eine Frau zu berühren und von ihr berührt zu werden", schrieb die Gastronomin darin.

Instagram / chefmelissaking Padma Lakshmi und Melissa King, Halloween 2025

Instagram / padmalakshmi Melissa King und Padma Lakshmi, TV-Köchinnen

Getty Images Padma Lakshmi im Januar 2024