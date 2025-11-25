Michelle Obamas schlanke Figur sorgt für Ozempic-Gerüchte

Wenn Prominente dieser Tage an Gewicht verlieren, lässt ein Vorwurf gewiss nicht lange auf sich warten: Das konnte doch sicher nur durch medikamentöse Hilfe erreicht werden. So jetzt auch im Fall der einstigen First Lady Michelle Obama (61). Die 61-Jährige teilte auf Instagram Einblicke hinter die Kulissen eines Shootings mit Starfotografin Annie Leibovitz und präsentierte dabei eine schlanke, durchtrainierte Silhouette. Die Aufnahmen zeigen Michelle, die einst für ihre Kurven gefeiert wurde, selbstbewusst in verschiedenen Posen – ein Blick auf ihren straffen Bauch inklusive. Und kaum war der Post online, schienen sich auch schon zahlreiche Fans in den Kommentaren sicher: Hier wurde mit Ozempic nachgeholfen.

Inhaltlich setzte Michelle in der Bildunterschrift auf eine Hommage an die Fotografin. "Annie hat immer gewusst, dass ein Foto mehr kann, als einen Moment zu bewahren – es kann etwas sagen", schrieb sie und ergänzte: "Es war eine Ehre, von ihr fotografiert zu werden." Parallel lief die Debatte um ihren Gewichtsverlust vor allem auf der Social-Media-Plattform X heiß: Wie gelang es Michelle, mit 61 so stark abzunehmen? Ein Kommentar brachte die Vermutung zahlreicher Fans auf den Punkt: "Ein Personaltrainer und eine strenge Diät? Nein, Ozempic ist viel einfacher." Auf eine diesbezügliche Anfrage von Page Six habe Michelles Team bislang nicht reagiert.

Bereits 2022 sprach Michelle in einem Interview mit People offen darüber, wie die Wechseljahre ihre Gewichtszunahme beeinflusst hatten. "Ich musste achtsamer werden – nicht obsessiv, aber achtsamer", erzählte sie damals und betonte, wie wichtig sie einen gesunden Lebensstil findet, um auch in ihren Sechzigern vital zu bleiben. Die zweifache Mutter betrachtet das Alter jedoch optimistisch und genießt diese Phase ihres Lebens in vollen Zügen. Regelmäßige Arztbesuche, ausgewogene Ernährung und Sport gehören für sie selbstverständlich dazu, wie sie in einem weiteren Interview in diesem Jahr erklärte.

Imago Michelle Obama im März 2025

Kevin Winter / Getty Images Michelle Obama bei der 2017 ESPYS

Imago Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama im Februar 2024 in Washington