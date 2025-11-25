Rapper Majoe holt 2. Platz bei Bodybuilding-Meisterschaft

Rapper Majoe (36), der in der Vergangenheit für eher unschöne Schlagzeilen sorgte, hat bei der NRW-Meisterschaft im Bodybuilding für eine Überraschung gesorgt: Der Musiker aus Duisburg, der seit Monaten seine Transformation unter dem Titel "Road 2 Stage" auf Social Media dokumentierte, holte in zwei Kategorien den 2. und den 3. Platz – ein bemerkenswertes Ergebnis für sein Debüt in der Disziplin. Damit qualifizierte er sich gleichzeitig für die Deutsche Meisterschaft, die im Dezember stattfinden wird. "Es war ein überwältigendes Gefühl, auf der Bühne zu stehen, und ich liebe diesen Sport über alles", schrieb Majoe begeistert in einem Post auf Instagram. In der Veranstaltung trat er unter anderem in der Kategorie "Muscular Physique" an, in der er sich den Vizetitel sicherte.

Dass Majoe neben seiner Karriere als Rapper und seiner Rolle als Familienvater eine derart beeindruckende Leistung auf die Bühne bringt, sorgt für Gesprächsstoff. Viele Fans und Beobachter hatten seine Ankündigungen zunächst skeptisch betrachtet – einige hatten sie als reine Promo abgetan. Doch mit einem strikten Trainings- und Ernährungsplan sowie harter Disziplin hat Majoe es geschafft, in einer neuen Szene Fuß zu fassen. In seiner Botschaft auf Instagram bedankte er sich bei seinen Fans für deren Unterstützung und zollte seinen Mitstreitern Respekt: "Ihr seid in meinen Augen alle Gewinner, weil ihr den gleichen Weg gegangen seid und die gleichen Qualen erlitten habt."

Online reagierte die Netzgemeinde gemischt auf Majoes sportlichen Erfolg: Auf Reddit amüsierten sich einige Nutzer etwa mit Kommentaren wie "Er tritt in einer Klasse an, die keine Beine trainiert – das passt irgendwie", oder "Dachte auch zuerst, dass das ein Troll-Post ist." Andere bewunderten ihn für seine herausragenden Leistungen: "Ich glaube, den Körper würden sich mindestens 90 Prozent der Studiogänger wünschen. Schöne Taille und auch sonst gute Proportionen für die Beachbody-Klasse!", schrieb ein Nutzer begeistert. Für die Szene ist also spätestens jetzt klar: Majoe hat Wort gehalten – und die nächste Bodybuilding-Bühne wartet schon.

Anzeige Anzeige

majoe Rapper Majoe im November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Rapper Majoe in Hannover, 18.06.2020

Anzeige Anzeige

Imago Majoe und Silva in Hannover, 18.06.2020