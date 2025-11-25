Ronaldos Verlobte zeigt seltene Birkin und kauft Wohnung

Georgina Rodríguez (31), die Verlobte von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40), hat erneut ihre Leidenschaft für luxuriöse Accessoires unter Beweis gestellt. Auf ihrem YouTube-Kanal "Georgina Gio" präsentierte sie strahlend ihre neueste Errungenschaft: eine seltene Himalaya Birkin in Größe 35 aus dem Hause Hermès. Die Tasche aus Krokodilleder ging erst nach einer fünfjährigen Wartezeit in ihren Besitz über – und ist nicht ihre erste Birkin, sondern bereits die zweite dieser begehrten Modelle. Bei Sotheby’s handelt man diese ikonischen Handtaschen zu einem Preis von über 150.000 Euro.

In einem exklusiven Shopping-Vlog nahm Georgina ihre Zuschauer auf eine Tour durch Madrid mit. Die erste Station war die luxuriöse Hermès-Boutique, wo sie ihre Himalaya Birkin erstand. Auch wenn sie verriet, sich immer "eins nach dem anderen" zu gönnen, blieb es nicht nur bei der Handtasche: Anschließend erwarb sie eine Wohnung an der prestigeträchtigen Calle Serrano, Madrids elegantester Einkaufsmeile. Diese Adresse hat für Georgina eine emotionale Bedeutung. In einem Gespräch erwähnte sie, dass sie einst dort als Verkäuferin gearbeitet hatte und davon träumte, eines Tages in der Gegend zu leben. Nun hat sie sich diesen Traum erfüllt.

Georgina hat sich in den letzten Jahren von der Angestellten einer Gucci-Boutique zur vielbewunderten Lifestyle-Ikone entwickelt. Ihre Beziehung zu Cristiano Ronaldo, die 2016 begann, brachte sie ins Rampenlicht, doch sie steht längst für sich selbst: Mit über 50 Millionen Instagram-Followern, einer Karriere als Model und ihrer Präsenz als Reality-Star hat sie sich einen Namen gemacht. Sie lässt keinen Zweifel daran, wie stolz sie auf ihren Aufstieg ist: Vom Luxusverkauf zur stilbewussten Influencerin und nun zur Birkin-Sammlerin – Georginas Weg beeindruckt viele Fans weltweit.

Imago Georgina Rodríguez beim Fußballspiel Al-Nassr gegen Al Duhail in der AFC Champions League 2023/24

Getty Images Eunis Chan zeigt bei Christie’s in Hongkong eine Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin mit 18K-Gold- und Diamant-Beschlägen

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Mai 2018