Jan Zimmermanns (†27) Tics wurden durch Aufmerksamkeit mehr

Große Trauer um Jan Zimmermann: Der Social-Media-Star ist mit 27 Jahren gestorben. Nach Angaben aus seinem Umfeld erlitt Jan einen epileptischen Anfall, an dessen Folgen er am 18. November verstarb. Bekannt wurde er gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann durch den YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette", in dem die beiden offen und mit Humor über Jans Alltag mit dem Tourette-Syndrom berichteten. Die Videos entstanden meist in Köln und auf Reisen, oft Seite an Seite mit Tim, der als engster Wegbegleiter vor und hinter der Kamera galt. Die Anteilnahme im Netz ist riesig, Fans und Weggefährten erinnern an Jans Offenheit und seinen Mut.

Schon 2020 erzählte Jan im Gespräch mit Promiflash, dass die wachsende Aufmerksamkeit seine Tics beeinflusst habe. Auf die Frage, ob seine Tics häufiger oder stärker geworden seien, antwortete er: "Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich wurde auch sogar schon von meiner Ärztin darauf angesprochen." Er erklärte, dass er und seine Ärztin eine gemeinsame Theorie teilten: Weil die Tics durch den Erfolg des Kanals verstärkt im Fokus standen, hätten sie zugenommen. "Ich selber finde, dass sie auch komplexer geworden sind, weil ich ja ganz häufig Tics habe, verbale Tics, die sich in kompletten Sätzen äußern, die immer sehr situationsbezogen sind", erklärte er im Interview. Zugleich stellte er klar, dass dies aus ärztlicher Sicht nicht gefährlich sei: "Also aus gesundheitlicher Sicht sind vermehrte Tics ungefährlich. Generell."

Im selben Promiflash-Interview beschrieb Jan, wie sehr die Situation und die Umgebung seine Symptome beeinflussten. Vor laufender Kamera steigerten sich die Tics oft, doch im privaten Rahmen ließen sie spürbar nach. "Macht ja immer noch einen Unterschied, ob die Kamera an ist oder nicht. Also, wenn die Kamera aus ist, beruhigt sich das ja auch wieder ein bisschen", berichtete er. Besonders das Alleinsein habe ihm geholfen: "Wenn ich wirklich ganz alleine in meiner Wohnung bin und keine Leute um mich herum sind, dann sind die Tics auch wirklich nur sehr, sehr leicht ausgeprägt." Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der Netzszene würdigten Jans empathische Art und den engen Zusammenhalt zwischen ihm und Tim, der den Kanal über Jahre hinweg mitgetragen hatte und für viele Fans zum Sinnbild ihrer Freundschaft wurde.

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, November 2024

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Mai 2022

