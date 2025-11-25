Prinz William fordert weitere Enthüllungen im Diana-Skandal

Dreißig Jahre nach dem legendären Panorama-Interview von Prinzessin Diana (†36) sucht ihr Sohn Prinz William (43) weiter nach Antworten über die Umstände, unter denen das TV-Gespräch zustande kam. Diana hatte damals dabei enthüllt, dass es "drei Personen" in ihrer Ehe gab – eine mutige Aussage, die weltweit hohe Wellen schlug. Später kam jedoch ans Licht, dass der Journalist Martin Bashir (62) gefälschte Dokumente genutzt hatte, um Diana zu manipulieren und so ihr Vertrauen zu gewinnen. In einem exklusiven Gespräch mit dem Magazin Hello! schilderte nun Autor Andy Webb, der für sein neues Buch "Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" über zwei Jahrzehnte recherchierte, dass William fest entschlossen ist, alle Fakten aufzudecken. "Er ist entschlossen, genau herauszufinden, was damals passiert ist, da er nicht das Gefühl hat, dass die offizielle Untersuchung ausreichende Antworten geliefert hat", sagte er über den Prinzen.

Andys Buch zeichnet im Detail nach, mit welchen Tricks der Reporter das Interview, ausgestrahlt am 20. November 1995, anbahnte. Demnach habe er Diana weisgemacht, William trage eine verwanzte Uhr, Charles sei in die Nanny Tiggy Legge-Bourke verliebt und Dianas Privatsekretär Patrick Jephson werde fürs Ausspionieren bezahlt – untermauert mit gefälschten Kontoauszügen. Die spätere unabhängige Prüfung unter Lord Dyson, 25 Jahre nach der Sendung, reicht William laut Andy nicht. "Als William das ganze Ausmaß und die Komplexität der Täuschung begriff, muss das herzzerreißend für ihn gewesen sein", sagte Andy gegenüber Hello!. Die Darstellung im Buch zieht außerdem eine Verbindung zwischen Dianas Misstrauen nach dem Interview, ihrer erneuten Isolation und schließlich den tragischen Ereignissen in Paris zwei Jahre später.

William und sein Bruder Harry (41) haben bereits in früheren Interviews offen über die Belastungen gesprochen, die der öffentliche Rosenkrieg ihrer Eltern in den 1990er-Jahren mit sich brachte. Vor allem die Enthüllung von intimen Details auf beiden Seiten war eine große Herausforderung für die Brüder. Das Panorama-Interview mit Diana war ein dramatischer Wendepunkt, der die Spannungen weiter verschärfte. "Es ist eine offene Wunde", bestätigte auch der Journalist Andy in Hello! und berichtete, William habe Menschen beauftragt, die Vorgänge vollständig zu rekonstruieren. Der Prinz selbst sprach bereits vor vier Jahren von "unbeschreiblicher Traurigkeit", weil das Versagen der BBC Dianas Angst und Isolation verstärkt habe.

Chris Jackson/Pool/Afp via Getty Images, SIPA PRESS / ActionPress Prinz William und Prinzessin Diana

Getty Images Martin Bashir, 2019

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983