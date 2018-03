Die neue Bachelor-Staffel ist gerade erst angelaufen, Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) spaltet aber schon jetzt die Nation. Viele halten ihn für den heißesten Bachelor aller Zeiten. Andere können überhaupt nichts mit ihm und der Sendung anfangen. Einer davon ist definitiv der Rapper Majoe. Der Künstler vom Label "Banger Musik" schlägt im Promiflash-Interview seinen Kollegen Farid Bang (30) für den Posten des nächsten Bachelor vor und hat dafür gute Gründe!

"Das wäre dann endlich mal eine lustige Sendung, wenn der Farid mal Bachelor wäre." Diesen Verbesserungsvorschlag gibt Majoe im Gespräch mit Promiflash in der Sharazad Lounge Berlin. Doch Farid würde laut Majoe nicht nur mehr Humor in die Sendung bringen: "Da wird es lustige Sprüche regnen und da würden auch ein paar hübschere Mädels kommen." Da scheint es ja noch ordentlich Nachholbedarf bei Der Bachelor zu geben, um auch die Jungs von "Banger Musik" von sich zu überzeugen.

Ein anderer Promi kommt im Gegensatz zu Sebastian Pannek jedoch sehr gut bei Majoe an. Er stärkt Pietro Lombardi (24) den Rücken: "Wir kennen uns, er ist ein sehr sehr korrekter Typ." Das passt ja super zu Pietros großem Traum! Im Video am Ende des Artikels erfahrt ihr, warum Majoe ihm dabei helfen könnte, dass dieser in Erfüllung geht.

Majoes neues Album "Auge des Tigers" erscheint am 10. Februar 2017.

Facebook / Majoe Majoe, Rapper

Instagram – majoe_47 Majoe und Farid Bang, Rapper

Dominik Bindl/Getty Images Pietro Lombardi beim "tv total Turmpringen" in München

Wäre Farid Bang ein besserer Bachelor als Sebastian Pannek? 168 Stimmen 108 Na klaro, der würde für ordentlich Action sorgen! 60 Eher nicht, dafür ist er doch viel zu prollig!



