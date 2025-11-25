Geheime Hochzeit? Jeremy Fragrances Foto heizt Gerüchte an

Jeremy Fragrance (36) hat die Gerüchteküche jetzt ordentlich angeheizt: Der Social-Media-Star änderte kürzlich sein Profilbild auf Instagram, das ihn scheinbar in einer ganz besonderen Lebenssituation zeigt. Darauf zu sehen ist der 36-Jährige in einem eleganten Anzug, wie er eine braunhaarige Frau in einem Brautkleid küsst. Im Hintergrund des Bildes erkennt man ein Kreuz, die Aufnahme scheint in einer Kirche entstanden zu sein. Ob der Duft-Influencer tatsächlich heimlich geheiratet hat, bleibt allerdings bislang unklar, denn eine offizielle Stellungnahme von ihm gibt es bisher nicht.

Die Frau an seiner Seite wirft ebenfalls einige Fragen auf, denn offenbar weiß niemand, wer sie ist. Der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer hat sein Privatleben bisher immer strikt von seinen Millionen Followern ferngehalten, weshalb auch bisher nicht bekannt war, ob er in einer Beziehung ist. Das mysteriöse Profilbild ist der erste Hinweis auf eine mögliche Liebesgeschichte, die der beliebte Influencer bislang für sich behalten hat. Viele Fans spekulieren in den Kommentaren, ob Jeremy damit nun ein großes Geheimnis gelüftet hat.

Bekannt ist zumindest, wie sich der gläubige Parfüm-Guru seine Traumfrau vorstellt. Im Interview mit Bild hatte er bereits 2022 verraten: "Ich mag es nicht, wenn eine Frau heutzutage zum Mann wird. An Osteuropa mag ich zum Beispiel, dass die Frau hübsch und weiblich und gleichzeitig superstark ist – aber dann eben auch Mutter ist", sagte er damals. Für ihn gehörte es dazu, dass "der Mann die Kohle ranholt". "Ich finde das geil", stellte Jeremy klar.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Instagram / jeremyfragrance Social-Media-Star Jeremy Fragrance mit einer unbekannten Frau

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer