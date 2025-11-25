Nach Verlust: Lottie Tomlinson heilt durch ihre Mutterschaft

Lottie Tomlinson (27) und Lewis Burton (33) verbrachten mit ihren Kindern nun einen ausgelassenen Tag im Winter Wonderland im Londoner Hyde Park. Mit dabei waren Sohn Lucky und Tochter Flossie Grace, wie die Daily Mail berichtet. Begleitet wurde der Familienausflug am Sonntag von Lotties jüngeren Schwestern Daisy und Phoebe Tomlinson, die mit einem großen Stofftier gesichtet wurden – offenbar ein Gewinn aus dem Vergnügungspark. Zwischen Karussells, Süßigkeiten und Lichterketten zeigte sich die junge Familie bestens gelaunt.

In einem Interview mit der Daily Mail sprach die Schwester von Sänger Louis Tomlinson (33) außerdem über die heilende Wirkung ihrer Mutterschaft angesichts persönlicher Verluste. Schon in jungen Jahren musste Lottie den Tod ihrer Mutter und ihrer Schwester Félicité verkraften – Ereignisse, die sie tief geprägt haben. Heute empfindet sie ihre Rolle als Mutter als eine Form des Neubeginns: "Ich glaube, es heilt definitiv einen Teil von mir, um den ich getrauert habe, seit ich meine eigene Mutter verloren habe, jetzt, wo ich selbst Mutter bin", so die 27-Jährige. Gleichzeitig verschweigt die Influencerin die herausfordernden Seiten nicht und verriet, dass sie sich oft Sorgen mache: "Man möchte einfach nur, dass sie immer in Sicherheit sind, immer glücklich sind und immer gesund sind."

Dass Lotties eigene kleine Familie ihr heute Kraft gibt, zeigt sie immer wieder in Momentaufnahmen aus ihrem Alltag. Auf Social Media teilt sie regelmäßig süße Familienmomente mit Lewis und den Kindern. So veröffentlichte sie nach der Geburt von Flossie innige Einblicke, bei denen besonders Lucky als stolzer großer Bruder hervorstach. Auch den jüngsten Familienausflug in den Hyde Park hielt Lottie dort fest. Auf Instagram zog sie ihr Fazit zum Tag: "Das schönste Wochenende seit langem."

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton mit ihren Kindern

Instagram / felicitegrace Louis, Félicité, Lottie, Phoebe und Daisy Tomlinson, Dezember 2018

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson in London 2025