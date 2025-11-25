Im siebten Monat schwanger: So geht es Karina Wagner aktuell

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Auf TikTok geben die beiden ein Schwangerschaftsupdate – ganz relaxt von der Couch aus. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Auf die Frage von Steffen, wie sie die Schwangerschaft aktuell empfindet, findet Karina nur ein Wort: "Anstrengend." Das einstige Bachelor-Girl ist derzeit im siebten Monat schwanger und so langsam scheinen die Umstände kräftezehrend zu werden. Steffen bestätigt jedoch unter dem Beitrag: "Ihr geht es gut."

Karina streichelt in dem Video liebevoll ihre Kugel, die schon ganz schön groß geworden ist – ihren runden Bauch kann sie sogar als Ablage für ihr Handy und Co. nutzen. Sie scherzt: "Das ist das einzig Gute. Das gefällt mir." Auf den nächsten Termin beim Gynäkologen freut sich die 29-Jährige aber trotz aller Anstrengungen sehr. Neben einem Glukosetoleranztest steht eine weitere Ultraschalluntersuchung an. "Mit etwas Glück können wir ein richtig gutes 3D-Bild machen, wenn er richtig liegt", schwärmt Karina.

Schon seit einigen Wochen hält das Paar seine Anhänger regelmäßig über den Verlauf der Schwangerschaft auf dem Laufenden. Dass Karina und Steffen den Namen ihres Babys festgelegt haben, ist kein Geheimnis mehr – die endgültige Enthüllung soll es jedoch erst zur Geburt geben. Auch organisatorische Entscheidungen wie die Wahl des passenden Kreißsaals nehmen die beiden gelassen und haben dies in den kommenden Wochen geplant. Die Vorfreude auf das neue Kapitel in ihrem Leben ist bei dem Paar spürbar groß.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress Steffen Vogeno, Reality-TV-Star

ActionPress Karina Wagner, Reality-TV-Star