"Toxisch": Fans sind genervt von "Bachelor in Paradise"-Mimi

Mimi Gwozdz (31) sorgt derzeit mit ihrem Auftritt bei Bachelor in Paradise für Furore – und bringt damit nicht nur ihre männlichen Mitstreiter durcheinander, sondern auch die Fans der Show zum Kopfschütteln. Zunächst zeigte die Reality-TV-Bekanntheit starkes Interesse an Devin Dayan, der daraufhin seine Romanze mit Janine Christin Wallat (30) beendete. Doch kaum war der Weg frei, zog Mimi überraschend die Handbremse. Stattdessen suchte sie plötzlich die Nähe zu Devins Kumpel Jan Kelle. Den Zuschauern scheint dieses Hin und Her ordentlich auf die Nerven zu gehen. Unter den Instagram-Beiträgen des Formats machen viele ihrem Frust deutlich Luft. "Mimi ist einfach so toxisch. 'Ich will dich, aber wenn du mich willst, will ich dich nicht mehr'", heißt es in einem Kommentar.

Auch der Vorwurf, die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit würde lediglich das "Spiel" genießen, wird immer lauter. Fans spekulieren, Mimi verliere das Interesse an Männern, sobald sie sich ihrer zu sicher sei – und suche dann die nächste Aufmerksamkeit. Einige befürchten sogar, dass ihr Verhalten die Freundschaft zwischen Devin und Jan ernsthaft beschädigen könnte. Die Situation scheint die Beteiligten spürbar mitzunehmen, denn beide Männer wirken – aus Sicht vieler Zuschauer – ziemlich verunsichert. In den sozialen Medien werden bereits eigene Schlüsse gezogen, wie eine Nutzerin schreibt: "Hat Devin denn gar nichts von Mimi die letzten Jahre mitbekommen? Es war doch schon immer so, dass Mimi es hasst, wenn einer zu anhänglich ist."

In der fünften Folge spitzte sich das Liebeschaos weiter zu – und am Ende flossen sogar Tränen. Nachdem Mimi Jan K. anvertraut hatte, dass es ihr mit Devin zu schnell gehe und sie Interesse an ihm habe, machte Jan deutlich, wie kompliziert er die Situation empfindet – brachte es aber dennoch nicht über sich, seinem Kumpel zu sagen, "was Phase ist". Kurz vor der zweiten Nacht der Rosen suchte Mimi dann schließlich das Gespräch mit Devin und erklärte ihm, dass ihr sein Verhalten zu viel sei und er sie damit eher von sich wegdränge. Devin traf das völlig unvorbereitet, und der Ex-Bachelorette-Gewinner spielte sogar mit dem Gedanken, die Show zu verlassen. "Ich will nicht sehen, wie Mimi sich hier mit anderen vercouplet. […] Mein Kopf sagt Abbruch", erklärte er unter Tränen.

RTL / Frank Beer Mimi Gwozdz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025

RTL Jan Kelle und Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025