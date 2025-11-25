Robin Williams sprach schon früh über seinen Familienwunsch

Robin Williams (†63), bekannt für seinen scharfen Humor und seine beeindruckenden Schauspielkünste, sprach bereits in den frühen 1980er-Jahren über seinen Wunsch, eine Familie zu gründen. Im Interview für eine Titelgeschichte des Magazins People im Jahr 1982 erklärte der Comedian und Schauspieler, der kurz vorher die Dreharbeiten zu seinem Film "Garp und wie er die Welt sah" beendet hatte: "Nach diesem Film will ich unbedingt eine Familie." Der Dreh mit vielen Kindern habe bei ihm einen tiefen Wunsch nach Nachwuchs geweckt. Nur ein Jahr später wurde dieser Traum Wirklichkeit, als seine damalige Frau Valerie Velardi 1983 den gemeinsamen Sohn Zachary, genannt Zak, zur Welt brachte.

Die Rolle in "Garp und wie er die Welt sah" markierte für den Schauspieler ohnehin einen wichtigen Wendepunkt hin zu dramatischen Projekten, nachdem er durch die Sitcom "Mork vom Ork" bekannt geworden war. "Es war, als ginge es von Marvel-Comics zu Tolstoi", erklärte er. Während des Interviews zeigte er sich auch reflektierend über sein eigenes Leben. Aufgewachsen in einem luxuriösen Anwesen in Detroit, verbrachte Robin Williams viel Zeit allein und entwickelte schon früh eine lebhafte Fantasie. Später zog es ihn in die Napa-Valley-Region in Kalifornien, wo er ein Jahr Auszeit plante, um sich fernab des Trubels von Hollywood seiner Familie und neuen Projekten zu widmen.

Robin Williams' Familie wuchs über die Jahre weiter. Nach seiner Scheidung von Valerie Velardi heiratete er Marsha Garces, mit der er Tochter Zelda und Sohn Cody bekam. In einem Interview mit der "Today"-Show im Jahr 2009 äußerte sich der Schauspieler stolz über seine Kinder: "Ich bin so stolz auf sie, und nicht immer waren sie Engel, aber das ist Teil des Prozesses." Er fügte hinzu: "[...] Und bin ich der 'weltbeste Vater'? Ganz und gar nicht, ich bin in Arbeit, aber ich liebe sie." Trotz seiner rasanten Karriere und persönlichen Hochs und Tiefs blieb Williams' Liebe zu seinen Kindern stets unverkennbar, wie auch Freunde und Kollegen in der Vergangenheit immer wieder betonten.

Getty Images Schauspieler Robin Williams im Jahr 2006

Getty Images Zachary Pym Williams und sein Vater Robin Williams im März 2002

