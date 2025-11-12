Dwayne Johnson ehrt Robin Williams in neuem "Jumanji"-Film

Jumanji-Fans haben Grund zur Freude: Wie Dwayne "The Rock" Johnson (53) jüngst auf Instagram verkündete, haben die Dreharbeiten für den dritten und finalen Teil des Franchise offiziell begonnen. Indes teilte der Filmstar gleich noch eine weitere tolle Neuigkeit. Und zwar enthält der Film ein sogenanntes Easter Egg – mit einer ganz besonderen Bedeutung: Dwaynes Figur Dr. Smolder Bravestone trägt eine Kette mit dem Original-Würfel des Films von 1995, in dem Robin Williams (†63) sein Talent zum Besten gab.

Es gilt als eine Wertschätzung des im Jahr 2014 verstorbenen Filmstars, der 1995 in dem Original-"Jumanji" die Hauptrolle spielte. "Es handelt sich um den Würfel aus dem Originalfilm 'Jumanji' von 1995 und ist eine Hommage, eine Liebeserklärung und eine Ehrerbietung an den großartigen Robin Williams", gibt der "Central Intelligence"-Star seinen Followern zu verstehen. Zudem teilte er ein Foto von der Kette mit dem Würfel.

Neben The Rock sind auch wieder die anderen drei Hauptdarsteller Teil des Films: Kevin Hart (46), Karen Gillan (37) und Jack Black (56). Der Kinostart ist auf den 10. Dezember 2026 datiert. Bis es so weit ist, genießen die Schauspieler erst einmal die gemeinsame Zeit am Set: "Es ist großartig, die ganze Truppe wieder beisammen zu haben, und unsere Kiefer schmerzten vor lauter Lachen. [...] Wir alle sprachen darüber, wie sehr wir diese Art von Freude und Spaß vermisst haben. Lasst uns einen guten Film drehen!", kommentierte Dwayne seinen Beitrag dankbar.

Getty Images / Gerald Matzka, IMAGO / Everett Collection Collage: Dwayne Johnson und Robin Williams

Instagram / therock Der Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995

Imago Kirsten Dunst, Robin Williams und Bradley Pierce in einer Szene aus "Jumanji" (1995)