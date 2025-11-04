Ethan Hawke offenbart, wie Robin Williams ihn inspirierte

Ethan Hawke (54) hat sich in einem Gespräch mit Vanity Fair an die Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Robin Williams (†63) erinnert. Die beiden standen 1989 gemeinsam für "Der Club der toten Dichter" vor der Kamera, einem Klassiker, in dem Robin den charismatischen Englischlehrer John Keating spielte. Ethan, damals erst 18 Jahre alt, verkörperte die Rolle des introvertierten Schülers Todd Anderson. "Robin ist ein komisches Genie", erklärte Ethan. Dennoch sei die Zusammenarbeit von Robin Williams und Regisseur Peter Weir nicht immer leicht gewesen. Ethan berichtete, dass Robin oft improvisierte und das Drehbuch verlassen habe. Diese Art zu arbeiten sei für ihn eine Offenbarung gewesen.

Robins Ansatz brachte aber frischen Wind ans Set. "Robin hat einfach gemacht, was er wollte, wenn ihm etwas einfiel. Er hat keine Erlaubnis eingeholt", erinnerte sich Ethan. Der Regisseur tolerierte dies, solange die Zielsetzung des Drehbuchs erhalten blieb. Ethan betonte, wie bereichernd es war, die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Peter und Robin zu beobachten. Beide hätten ihre Ansätze gegenseitig respektiert und dadurch eine außergewöhnliche Zusammenarbeit ermöglicht. "Das ist dann die Magie, wenn ein kollektives Werk aus verschiedenen Perspektiven entsteht", so Ethan weiter. Robin Williams wurde später zu einem der weltweit bekanntesten und beliebtesten Schauspieler, bis er 2014 durch Suizid verstarb.

Ethan, der inzwischen ebenfalls auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann, ist derzeit in Richard Linklaters (65) neuem Film "Blue Moon" zu sehen. In dem Drama spielt er den legendären Texter Lorenz Hart, der versucht, sein Leben nach beruflichen und privaten Rückschlägen zu ordnen. An der Seite von Ethan sind unter anderem Margaret Qualley (31), Bobby Cannavale (55) und Andrew Scott (49) zu sehen. Auch abseits der Leinwand bleibt Ethan seiner Leidenschaft für das Geschichtenerzählen treu und lässt in Interviews gerne die früh prägenden Erlebnisse mit Größen wie Robin Williams lebendig werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ethan Hawke und Robin Williams

Kevin Winter/Getty Images Schauspieler Robin Williams

ActionPress Ethan Hawke in "Sinister", 2012