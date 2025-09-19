Olivia Culpo zeigt perfektes Kinderzimmer von Colette

Olivia Culpo (33), das ehemalige Model und Social-Media-Star, hat erstmals einen Blick auf das liebevoll gestaltete Kinderzimmer ihrer Tochter Colette Annalise gewährt. Die kleine Colette kam im Juli 2025 auf die Welt, als erstes Kind von Olivia und ihrem Ehemann, dem NFL-Spieler Christian McCaffrey (29). Für die Gestaltung des Raumes hat Olivia laut People mit Crate & Kids zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist ein zarter Ort des Rückzugs, geprägt von neutralen Farbtönen, natürlichen Holzelementen und beruhigenden Waldmustern an den Wänden. Besonders wichtig war Olivia neben der ästhetischen Gestaltung des Zimmers vor allem die Funktionalität der Möbel.

Ein echtes Highlight im Babyzimmer ist der gemütliche Schaukelstuhl – Olivias Lieblingsplatz, um Töchterchen Colette zu füttern oder sanft in den Schlaf zu wiegen. Auch die Wickelstation zählt zu ihren Favoriten: praktisch, mit viel Stauraum und ideal, um Ordnung und Ruhe zu bewahren. "Ich wusste, dass ich einen wirklich ruhigen Raum für das Baby wollte", erklärt Olivia gegenüber People. Besonders stolz ist sie auf das Babybett mit gepolsterten Enden und liebevoll gearbeiteten Holzelementen – ein Stück, das mit der Familie mitwachsen soll. Bei der Gestaltung legte die frischgebackene Mama Wert auf eine Balance aus Ästhetik und Funktionalität – und ließ auch die Meinungen von Ehemann Christian und ihrer Mutter einfließen.

Abseits von Design und Kinderzimmer-Details genießen Olivia und Christian derzeit vor allem ihr neues Leben als Eltern. Gemeinsam mit Töchterchen Colette entdecken sie jeden Tag kleine Abenteuer und meistern die Herausforderungen des Familienalltags. Auf Instagram gibt Olivia ihren Fans hin und wieder Einblicke in ihr Mama-Dasein – stets mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Familie. Trotz aller Veränderungen strahlt das Model vor Glück und endlich kann sie ihre Kleine in einem sicheren, stilvollen Nest aufwachsen sehen.

TikTok / oliviadangerculpo Olivia Culpo und ihre Tochter im August 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Miss Universe Olivia Culpo und ihre Tochter