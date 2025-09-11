Olivia Culpo stillt ihre Tochter und teilt niedliches Foto

Olivia Culpo (33) teilt erneut intime Eindrücke aus ihrem Leben als frischgebackene Mama. Am Montag postete das Model ein Foto auf ihrer Instagram-Story, das sie beim Stillen ihrer Tochter Colette zeigt. Mit einem sanften Lächeln richtete Olivia ihren Blick in die Kamera und ließ ihre Follower an dem wertvollen Moment teilhaben. Den Schnappschuss kommentierte sie mit liebevollen Worten: "Wieder zurück bei meinem Muckel-Mäuschen-Zuckerpüppchen-Engelchen-Kakaoböhnchen." Colette, die im Juli das Licht der Welt erblickte, scheint Olivias ganzer Stolz zu sein.

Trotz ihres vollen Terminkalenders schafft Olivia es, Beruf und Familienleben zu vereinen. So postete die frischgebackene Mama kürzlich eine Serie von Fotos direkt vom Set. Eine der Aufnahmen zeigte sie, während sie Milch abpumpte und gleichzeitig ihre Haare gemacht wurden. Bereits im vergangenen Monat drückte Olivia ihre Dankbarkeit aus, dass sie Colette mit zur Arbeit nehmen kann. Mit einem Schnappschuss von sich und ihrer Tochter hinter den Kulissen bewies sie: Mutterglück und Karriere lassen sich harmonisch miteinander verbinden.

Olivia und Football-Star Christian McCaffrey (29), die seit 2019 ein Paar sind, hatten erst im Juni vergangenen Jahres den Bund fürs Leben geschlossen. Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter im Juli ging für die 33-Jährige dann ein großer Traum in Erfüllung. Vor der Geburt der Kleinen schwärmte sie gegenüber People: "Ich bin so aufgeregt und dankbar, schwanger zu sein. Davon habe ich schon lange geträumt."

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette, 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024