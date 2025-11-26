Royals
Heimliche Romanze? Robert Irwin bekam Blumen von dieser Dame
- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Robert Irwin (21) sorgt nun erneut für Schlagzeilen – und diesmal nicht mit seinem Sieg bei Dancing With the Stars. Wenige Stunden vor dem großen Finale der Tanzshow wurde der 21-Jährige mit Avengers-Schauspielerin Xochitl Gomez backstage gesichtet. Dabei wirkte das Duo alles andere als distanziert, wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen. Die 19-Jährige, die in der vergangenen Staffel den Sieg einholte, besuchte den Wildtierexperten mit einem prachtvollen Blumenstrauß und umarmte ihn herzlich. Augenzeugen berichteten außerdem, dass Xochitl viel Zeit mit seiner Familie hinter der Bühne verbrachte.

Robert, der sich als einer der vier Finalisten auf seinen großen Auftritt vorbereitete, hatte in diesem Jahr bereits mit Xochitl eine beeindruckende Performance hingelegt. Ihre gemeinsame Tanzperformance zu "Dance with Me Tonight" von Olly Murs (41) wurde von Zuschauern begeistert gefeiert und heizte Gerüchte um eine mögliche Romanze weiter an. Auf direkte Nachfragen zu einer Beziehung mit der Schauspielerin während des DWTS-Trainings hielt sich der Australier jedoch bedeckt und betonte stattdessen, wie viel Spaß die Zusammenarbeit gemacht habe. Doch ihre vertrauten Gesten und das wiederholte Zusammensein geben Fans Anlass zum Spekulieren.

Noch zu Beginn der Staffel hatte der Wildtierexperte offen über sein Liebesleben gesprochen. Im Interview witzelte Robert laut Mirror: "Wir suchen immer noch nach dem amerikanischen Mädchen". Er verriet außerdem, dass seine Tanzpartnerin Witney Carson (32) und seine Schwester Bindi (27) ihn fleißig auf der Suche nach der Richtigen unterstützten. Was ihm dabei besonders wichtig sei, brachte er auf den Punkt: "Ich wünsche mir vor allem echte Freundlichkeit. Es ist so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die wirklich nett sind".

