Robert Irwin schockt Fans mit unerwartetem Liebesgeständnis

Robert Irwin (21) hat seine Fans mit einem überraschenden Liebesgeständnis sprachlos gemacht. Der 21-jährige Wildtierexperte, der derzeit in der aktuellen Staffel von Dancing With The Stars die Tanzfläche zum Beben bringt, enthüllte in einem Interview laut Mirror, dass er Single ist und sich Sorgen macht, dass dies auch so bleiben könnte. "Wir suchen immer noch nach dem amerikanischen Mädchen", scherzte Robert und erklärte, dass seine Tanzpartnerin Witney Carson (31) und seine Schwester Bindi Irwin (27) ihn tatkräftig bei der Suche nach der Richtigen unterstützen.

Auch was Robert von seiner zukünftigen Partnerin erwartet, teilte er offen mit: "Ich wünsche mir vor allem echte Freundlichkeit. Es ist so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die wirklich nett sind." In der Show scheinen Robert und Witney auch abseits des persönlichen Austauschs ein perfektes Team zu bilden. Bei einem ihrer letzten Auftritte begeisterten sie mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Tango und Retro-Tanz, die nicht nur die Jury beeindruckte, sondern auch das Publikum im Saal zum Lachen brachte. Mit einer stolzen Gesamtwertung von 22 Punkten bleiben sie unter den Spitzenreitern und gelten bei den Fans jetzt schon als potenzielle Gewinner der Staffel.

Abseits des Tanzparketts ist Robert für seine Zurückhaltung bekannt, wenn es um sein Privatleben geht. Zuletzt war er mit seiner langjährigen Freundin Rorie Buckley zusammen, mit der er von Ende 2022 bis Anfang 2024 eine Beziehung führte. Die beiden machten ihre Liebe jedoch erst im August 2023 öffentlich und wurden später im Januar 2024 das letzte Mal zusammen gesehen. Doch seit der Trennung scheint Robert neuen Fokus auf sein Leben gelegt zu haben – mit großen Schritten auf der Bühne und dem Traum, vielleicht bald auch im Liebesleben endlich wieder den richtigen Rhythmus zu finden.

Getty Images Robert Irwin im November 2024

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Mai 2024

Getty Images Rorie Buckley und Robert Irwin im Juli 2023