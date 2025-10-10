Hollywoodstar-Tochter: Robert Irwins Mama spielt Kupplerin

Terri Irwin (61) scheint derzeit alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihren Sohn Robert Irwin (21) mit der Tochter eines Hollywoodstars zu verkuppeln. Laut einem Bericht der Daily Mail plant die 61-Jährige ein Treffen mit John Travolta (71), bei dem sie ihren Sohn mit dessen Model-Tochter Ella (25) bekannt machen möchte. Der "Grease"-Star, der seit Langem mit der Familie Irwin befreundet ist, gilt selbst als großer Fan von Robert, der derzeit bei "Dancing With The Stars US" mit seinem Tanzpartner beeindruckt.

Die potenzielle Verbindung scheint laut Insidern nicht von ungefähr zu kommen. Sowohl Robert als auch Ella sind im Rampenlicht aufgewachsen und mussten bereits in jungen Jahren den Verlust eines Elternteils verkraften – ein Schicksal, das nicht viele teilen und das sie miteinander verbinden könnte. Auch Robert selbst sucht momentan nach der großen Liebe und hat in einem Interview bekanntgegeben, auf der Suche nach einem "amerikanischen Mädchen" zu sein. Seine Tanzpartnerin Witney Carson (31) unterstützt ihn bei der Partnersuche mit einem Augenzwinkern und scherzte, er solle Bewerbungen für Dates über sie oder seine Schwester Bindi einreichen.

Momentan liegt der Fokus von Robert jedoch auf seiner Karriere bei der Tanzshow, wo er sich mit seiner offenen und warmherzigen Art viele Sympathien sichert. Der Tierschützer, der zuletzt in einer Beziehung mit Rorie Buckey (21) war, schätzt vor allem Ehrlichkeit und Herzlichkeit bei einem potenziellen Partner. Während das Liebesleben von Robert bisher wenig im Rampenlicht stand, beweist Mutter Terri einmal mehr, wie wichtig ihr das Familienglück ist – und könnte mit ihrer Hilfe vielleicht schon bald einen neuen Abschnitt in Roberts Leben einläuten.

Getty Images Terri Irwin mit ihrem Sohn Robert im Oktober 2022

Getty Images Ella und John Travolta 2024 bei der jährlichen gala des Academy Museums in Los Angeles

Getty Images Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin