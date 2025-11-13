Prinz William überrascht "Dancing with the Stars" per Anruf

Am Dienstagabend sorgte Prinz William (43) mit einem überraschenden Auftritt bei der US-amerikanischen Tanzshow Dancing with the Stars für Begeisterung. Per Videoanruf wurde der britische Thronfolger in die Sendung auf ABC zugeschaltet und richtete das Wort an den australischen Naturschützer Robert Irwin (21) und dessen Tanzpartnerin Witney Carson. Mit britischem Humor und charmanten Worten wünschte er dem Duo Glück für ihren bevorstehenden Auftritt. "Du musst ihn mit so viel Glitzer wie möglich eindecken!", sagte der Prinz scherzhaft und zeigte sich überzeugt vom Können der beiden. Das Publikum im Studio und auch die sozialen Medien feierten das royale TV-Highlight.

Der Grund für Williams ungewöhnlichen Auftritt war die Absage Roberts zur Earthshot-Preisverleihung in Brasilien am 5. November. Eigentlich sollte der Sohn des verstorbenen Tierfilmers Steve Irwin (†44) den Prinzen zu der Veranstaltung begleiten. Doch wegen seiner Teilnahme an der Tanzshow musste er den Termin verschieben. Mit einem Lächeln erklärte William, dass er Robert Irwin bei dem Event vermisst habe, verband seinen Anruf aber mit aufmunternden Worten für die anstehende Performance. Der Einsatz des Royals scheint nicht ohne Wirkung gewesen zu sein: Mit einem Foxtrott zu "Footprints in the Sand" von Leona Lewis (40) sicherten sich Irwin und Carson die erste Höchstpunktzahl der aktuellen Staffel.

Parallel zu Williams Auftritt zeigte sich auch Königin Camilla (78) dem Showbusiness verbunden: In London empfing sie am selben Abend im Clarence House die Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60). Die Sex and the City-Ikone, die als Jurorin des "Booker Prize" eingeladen war, begrüßte die Queen mit einem traditionellen Knicks. Camilla ehrte bei dem Empfang besonders die Unterstützer und Autoren des neu gegründeten "Children’s Booker Prize" und bewies damit, dass auch sie mit Eleganz und Charme über royale Grenzen hinaus strahlen kann.

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Robert Irwin, Oktober 2025

Getty Images Königin Camilla und Sarah Jessica Parker, November 2025